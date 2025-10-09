Dispozitivele de vapat ar putea fi interzise în România. Amenzi usturătoare pregătite pentru comercianți și influenceri

09-10-2025 | 19:20
Mai mulți parlamentari vor să interzică dispozitivele de unică folosință pentru vapat tot mai populare și în rândul minorilor.

autor
Ana Tudoran,  Constantin Toma

Vrăjiți de ambalajul colorat, copiii vapează odată cu substanțele, uneori aromate, și o cantitate de nicotină ce echivalează cu cea din două sau chiar trei pachete de țigări. Dacă proiectul devine lege, comericianții și influencerii care le promovează ar putea plăti amenzi usturătoare.

Ascunși după zidurile școlilor, în parcuri, restaurante sau chiar acasă, mii de copii care au uneori și mai puțin de 14 ani cad pradă mirajului vapării. Prezentate ca dispozitive de "aburi cu arome" și ca o alternativă inofensivă la fumatul tradițional, vape-urile dau de fapt dependență, spun specialiștii.

Pericolul ascuns în spatele ambalajului colorat

Mai mulți parlamentari vor ca de la 1 ianuarie 2026, dispozitivele electronice pentru vapare de unică folosință să fie interzise. Aceștia susțin că un singur aparat poate conține o cantitate de nicotină echivalentă cu cea din două sau chiar trei pachete de țigări convenţionale.

Medicii confirmă efectul lor nociv, mai ales asupra sănătății copiilor.

Beatrice Mahler, medic pneumolog: „Ei încep să utilizeze aceste dispozitive încă de la 10 ani din școala generală și odată creat obiceiul este foarte greu de renunțat la el. Tendința de a se ascunde de părinți face dificil diagnosticul. Produsele chimice care pătrund în plămânul nostru ajung la nivel sangvin, se pot produce complicații cardiovasculare.”

Psihiatrii încearcă să îi facă atenți pe părinți.

Alexandru Cojocaru, psihoterapeut: „Ca să am o zonă de control reală sănătoasă ar trebui să știu grupul de prieteni al copilului, ar trebui să știu părinții grupului de prieteni ai copilului ar trebui să avem interacțiuni sănătoase între noi în așa fel încât să avem un grad de conștientizare a lucrurilor pe care le fac copiii noștri. Dacă intru cu forță, creez rezistență.”

Ce amenzi ar putea primi comercianții

Inițiatorii proiectului de lege propun ca distribuitorii și comercianții să fie amendați cu sume între 10 mii și 50 de mii lei, iar dacă fapta se repetă, să le fie suspendată activitatea ecomomică.

Amendați ar putea fi și cei care fac publicitate acestor produse. Influencerii, de pildă, ar putea plăti, dacă încalcă legea, între 5 mii și 25 de mii de lei. Chiar dacă legea interzice și acum comercializarea lor către personale care au sub 18 ani, vape-urile pot fi găsite aproape la orice colț de stradă și în supermarket-uri.

Dependența se vede și în vânzări. Numai în prima jumătate a acestui an s-au cumpărat cu 126% mai multe vape-uri față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, vânzările pentru țigările clasice au scăzut cu 7,4%, conform stasticilor.

Dacă legea va fi adoptată în Parlament, România se va alătura altor state europene care deja au implementat o astfel de decizie. Belgia le-a interzis complet din prima zi a acestui an. Au urmat Franța și Regatul Unit.

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
