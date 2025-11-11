Părinții bărbatului din Teleorman care și-a ucis fosta soție se tem să mai iasă din casă, din cauza posibilelor răzbunări

11-11-2025 | 14:48
Este tensiune în judeţul Teleorman, unde a fost nmormântată marți tânăra ucisă în stradă de fostul soţ, care a încălcat ordinul de protecţie.

Roxana Tivadar,  Roxana Vlădășel

Părinţii suspectului se tem să mai iasă din casă, de frica unor răzbunări. În acelaşi timp, continuă şi audierile în acest caz.

În localitatea Beciu, unde a fost înmormântată femeia, poliţiştii şi jandarmii sunt în alertă, pentru a evita alte incidente.

Mihaela, în vârstă de 25 de ani, a fost ucisă în urmă cu 4 zile, chiar de ziua ei onomastică. A fost înjunghiată de mai multe ori, deşi îl ţinea în braţe pe fiul cel mic, de doi ani şi jumătate.

Fostul ei soţ a încercat să îşi ia viaţa şi a rămas internat la Spitalul din Alexandria, în stare stabilă.

Cei trei copii ai lor sunt în prezent la bunici, însă marți şi cei de la protecţia copilului vor termina verificările şi vor decide ce se va întâmpla cu cei mici.

Mai multe persoane vor fi audiate marți, iar miercuri şi tatăl suspectului va da explicaţii.

O anchetă se face şi la Poliţia din Teleorman şi Procuratura din Turnu Măgurele, pentru că superiorii din Capitală vor să afle dacă cei de acolo şi-au îndeplinit sarcinile. Suspectul avea pe numele lui ordin de protecţie, valabil pentru 6 luni.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

