Un tânăr a fost prins în Bacău cu piese auto furate din Polonia. A fost oprit de polițiști pe baza unor informații-surse

Un tânăr de 20 de ani a fost prins de către poliţiştii din Bacău în timp ce transporta în autoturism piese sustrase de la autovehicule de pe teritoriul Poloniei.

Poliţiştii români au găsit în maşina suspectului 13 catalizatoare şi alte piese şi au reuşit să identifice şi locurile din Polonia de unde acestea au fost sustrase.

„La data de 29 noiembrie, în jurul orei 21.30, poliţiştii din Oneşti au depistat pe strada Calea Braşovului din localitate, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Căiuţi. În urma controlului autovehiculului, poliţiştii au găsit 13 catalizatoare, un polidisc, precum şi alte unelte. Din primele verificări, s-a stabilit că bunurile ar fi fost sustrase din Polonia”, informează, duminică oficialii Poliţiei judeţului Bacău.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că poliţiştii l-au oprit în trafic pe tânăr în baza unor informaţii pe care le aveau, potrivit cărora acesta transporta bunuri furate.

Poliţia Bacău a reuşit să identifice şi locurile de unde piesele auto au fost sustrase şi, prin intermediul Centrului de cooperare poliţieneasca poliţiştii din Bacău vor lua legătura cu colegii lor din Polonia, pentru continuarea anchetei în acest caz, au precizat sursele citate.

