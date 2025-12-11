Un medic şi o asistentă de la UPU Bacău au fost plasaţi sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false

Stiri actuale
11-12-2025 | 11:42
spital

Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.

autor
Mihaela Ivăncică

În perioada februarie-noiembrie 2025, medicul ar fi primit în mod repetat, de la mai multe persoane, mită ce fluctua de la 50 de lei până la 400 de lei. În schimbul banilor, acesta întocmea mai multe certificate de concediu medical, atestând în fals că pacienţii suferă de afecţiuni medicale deşi nu a realizat vreun consult medical prealabil, a anunţat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Totodată, în perioada 2021-2025, asistenta medicală ar fi dat mită în mod repetat unui medic specialist din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, minimum câte 100 de lei, instigându-l să întocmească mai multe certificate de concediu medical. Şi în acest caz era atestat în fals că pacienţii suferă de afecţiuni medicale, deşi medicul nu a realizat vreun consult în prealabil.

Certificatele false folosite la angajatori

"Ulterior, beneficiarii au folosit înscrisurile întocmite în fals prin depunerea la angajatori (beneficiarii fiind preponderent angajaţi din cadrul SJU Bacău şi SAJ Bacău, dar şi alte instituţii publice sau societăţi private), cu consecinţa că, deşi nu s-au prezentat la serviciu, au primit indemnizaţie de 100% din salariu în mod nelegal", a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Potrivit sursei citate, medicul specialist este sub măsura controlului judiciar pentru infracţiuni similare şi are interdicţia de a exercita profesia în cadrul SJU Bacău, începând cu luna iunie 2025.

Citește și
pacient despagubit
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

Procurorii au efectuat, marţi, percheziţii domiciliare şi la UPU Bacău în urma cărora au fost descoperite şi ridicate sume de bani, telefoane mobile, documente şi alte bunuri care constituie mijloace de probă.

În acest dosar au fost emise opt mandate de aducere, suspecţii fiind audiaţi de către procuror.

Medicul şi asistenta medicală de la UPU Bacău au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după care au fost puşi sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, medicul are interdicţia de a-şi exercita profesia la UPU Bacău şi a semnat o cauţiune pentru suma de 50.000 de lei.

Procurorii au precizat că în acest dosar se efectuează cercetări şi faţă de alte fapte şi persoane. 

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Sursa: Agerpres

Etichete: Bacau, spital, medic, concediu medical, asistenta,

Dată publicare: 11-12-2025 11:42

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Un medic de la un spital din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare
Stiri actuale
Un medic de la un spital din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare

Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului. El avea 48 de ani şi era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.

Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”
Stiri actuale
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

După 6 ani de procese, un pacient care s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Judeţean din Arad a obţinut despăgubiri în instanţă.

ANIMAȚIE. Cum a explodat balconul apartamentului din Aleșd. S-a prăbușit cu tot cu proprietara, când a aprins lumina
Stiri actuale
ANIMAȚIE. Cum a explodat balconul apartamentului din Aleșd. S-a prăbușit cu tot cu proprietara, când a aprins lumina

Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-un oraș din Bihor. Balconul unui apartament de la etajul 1 s-a prăbușit cu tot cu proprietara care se afla înăuntru. Femeia de 53 de ani a ajuns la spital cu răni. 

O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism
Stiri actuale
O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism

Un polițist a fost rănit de o mașină, în timpul unui control rutier, pe A1, în județul Arad. Agentul a fost transportat de urgență la spital, iar șoferița care l-a accidentat este acum cercetată.

Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară
Stiri actuale
Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară

Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-o localitate din Bihor. Balconul unui apartament s-a prăbuşit cu tot cu proprietara care se afla acolo. Femeia a ajuns la spital, în timp ce zeci de vecini au fost evacuaţi de urgenţă.

Recomandări
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti
Stiri actuale
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff
Stiri externe
Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între Vladimir Putin şi Steve Witkoff, relatează Reuters.

Conferință fără precedent, azi, la Curtea de Apel București, după dezvăluirile documentarului despre justiție
Stiri actuale
Conferință fără precedent, azi, la Curtea de Apel București, după dezvăluirile documentarului despre justiție

Curtea de Apel Bucureşti a organizat, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Decembrie 2025

03:38:48

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28