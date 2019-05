Gestul făcut de Papa Francisc pentru Andreea Esca. "A fost un lucru minunat"

Avionul care l-a adus pe Papa Francisc, la Bucureşti, o cursă Alitalia, a decolat de pe aeroportul Fiumicino din Roma. Andreea Esca a fost printre jurnaliştii care l-au însoțit pe Papă în avion

„Cald şi comunicativ, Papa Francisc mi-a permis să facem o fotografie împreună, a binecuvântat imaginile unor copii bolnavi şi a stat de vorbă, prietenos şi vesel, cu toţi jurnaliştii aflaţi în aeronavă”, relatează Andreea Esca

Sfântul Părinte i-a salutat pe membrii echipajului şi a urcat scara avionului. La Roma era înnorat şi vânt, iar când Papa s-a întors să-i salute pe cei rămaşi în aeroport, o rafală i-a ridicat partea de sus a vestmântului, care i-a acoperit faţa. Papa a zâmbit, apoi a intrat în avion.

„Am putea spune că suntem într-un zbor normal al unui avion Airbus A320, pentru că aşa arată aparatul, dar când am urcat am văzut că pe fiecare lucru care ne înconjoară, chiar şi pe tetieră, exista însemnul papal”, povesteşte Andreea Esca,

Ziariştii nu aveau alocate anume locuri, aşa că toţi s-au străduit să prindă unul cât mai bun: să nu le scape nimic şi, totodată, să fie la rândul lor vizibili. În partea din mijloc a aeronavei s-au aflat membrii ai dispozitivului de securitate.

După ce jurnaliştii şi-au ocupat locurile, suveranul pontif a trecut pe coridor şi a dat mâna cu fiecare dintre ei. Norocoşii au avut parte chiar de mai mult de atât: s-au putut fotografia cu papa.

Pus în tema cu "vremea probabilă" de la destinaţie, Suveranul Pontif şi-a pus toată nădejdea în potenţialul optimist al termenului de "probabil". „Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că mă însoțiți. Mi s-a spus că va fi vreme rea, că va ploua. Să sperăm totuși că se va întâmpla ca în Bulgaria, unde au prevăzut vremea rea și până la urmă a fost frumos. Vă mulțumesc pentru munca voastră și pentru companie. Mulțumesc."

Papa s-a aşezat apoi pe locul din faţă, care îi este rezervat în mod obişnuit. Alături i-au stat cei mai apropiaţi colaboratori. Imediat după aterizarea la Bucureşti, primele impresii, încă proaspete şi copleşitoare, se cereau împărtăşite:

Andreea Esca povesteşte despre întâlnirea cu Papa: „E foarte normal, foarte haios aş zice chiar. E cu zâmbetul pe buze tot timpul, foarte cald răbdător, Nu dă senzaţia că bifează nişte sarcini. Absolut deloc, ai senzaţia că are tot timpul din lume să vorbească cu noi. Am transmis că acceptă să primească fotografii cu copiii bolnavi care au nevoie de binecuvântare şi am primit foarte multe mesaje pe WhatsApp cu fotografii ale copiilor din România. I le-am arătat pe rând şi le-a dat binecuvântarea, ceea ce pentru mine a fost un lucru minunat. Sunt convinsă că a însemnat mult şi pentru părinţii acestor copii bolnavi”.

Zecile de jurnalişti acreditaţi pentru vizita papală în România sunt coordonaţi de Matteo Bruni, din partea centrului de presă al Suveranului Pontif.