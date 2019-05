Papa Francisc, vizită în România, LIVE UPDATE. Mesajul înainte să ajungă la București

Cele mai importante momente ale vizitei Papei Francisc în România vor fi transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro, precum și pe rețelele de socializare ale Știrilor Pro TV: Facebook, Twitter și YouTube.

Suveranul Pontif, simpatizat în lumea întreagă, ajunge la București și va păși pentru prima oară pe pământ românesc în jurul orei 11.30. Programul complet al Papei Francisc poate fi citit aici.

Și se pare că Papa abia așteaptă să ne întâlnească. Sfântul Părinte a scris joi seara pe Twitter: ”O să merg în România ca un pelerin. O să merg alături de frații noștri din Biserica Ortodoxă și de credincioșii catolici.”

Tomorrow I will go to Romania as a pilgrim, to walk together with our brothers of the Romanian Orthodox Church and with the Catholic faithful. I ask you, please, to pray for me.