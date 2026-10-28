Unul dintre cei vizați este chiar elevul de 13 ani din Bistrița care și-a atacat colegii și o profesoară cu un cuțit. Nu mai are voie să se apropie de cadrul didactic și de șapte dintre copii. Adolescentul urmează să fie exmatriculat.

După ce a fost evaluat într-o clinică de psihiatrie pediatrică, elevul din Bistrița a fost externat. Concluziile au fost trimise celor de la Protecția Copilului. Sunt sigurii ce pot lua măsuri în cazul său, deoarece la 13 ani nu răspunde penal.

Deocamdată, băiatul este monitorizat electronic, după ce profesora rănită și încă șapte elevi au solicitat ordin de protecție.

Camelia Mureșan, purtătorul de cuvânt al DGASPC Bistrița-Năsăud: „Supravegherea specializată este una dintre măsurile prevăzute în legislație care se aplică pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală dar nu răspunde penal.”

Între timp, copilul a fost audiat din nou. Potrivit unor surse din anchetă acesta ar fi spus că îi pare rău.

Adrian Briciu, prim-procuror șef al Parchetului de pe lângă tribunalul Bistrița-Năsăud: „Față de părinți nu s-a luat nici o măsură, nu răspund penal pentru fapta copilului, pot răspunde doar civil. Deoarece nu răspunde penal, având vârsta de 13 ani, se va dispune clasarea cauzei.”

O măsură a fost luată însă de Inspectoratul Școlar, care a anunțat că adolescentul va fi exmatriculat. El se va putea întoarce la școală abia anul viitor, dar la o altă unitate de învățământ.

Vasile Șteopoaie, inspector general ISJ Bistrița-Năsăud: „Trebuie să ne gândim și la ceilați 1200 de copii din școală și la părinții lor care nu ar fi fost de acord ca acest elev să se întoarcă între copiii lor.”

Recent, polițiștii din Bistrița au mai emis un ordin de protecție, tot împotriva unui elev, în vârstă de 14 ani. Acesta ar fi agresat un coleg de clasă. Potrivit Poliției Române, la nivel național, în primele 9 luni ale anului au fost emise 111 ordine de protecție provizorii împotriva minorilor. În 90 de cazuri a fost solicitată o perioadă mai mare de protecție, în instanță.