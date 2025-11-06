Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu

Stiri actuale
06-11-2025 | 08:40
×
Codul embed a fost copiat

Operațiunea „Jupiter 4” continuă și joi, pentru cea de-a patra zi. Sunt puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. 

autor
Lorena Mihăilă

Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei (adică peste 43 de milioane de euro).

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, se desfăşoară 57 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 304 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării”, a transmis, joi, Parchetul General.

Infracțiunile vizate

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obţinerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracţiuni privind regimul deşeurilor, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanţe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.

Procurorii precizează că acţiunile vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 221.850.000 lei.

Citește și
DNA
Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită

„Un alt obiectiv îl reprezintă întreruperea activităţilor ilicite care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat şi afectează buna funcţionare a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziţii domiciliare au, totodată, ca scop identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile şi a probelor relevante, precum şi oprirea derulării activităţilor infracţionale şi stoparea fluxurilor financiare ilegale. Se urmăreşte, de asemenea, instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului creat. În egală măsură, operaţiunea contribuie la consolidarea unui mediu concurenţial echitabil şi la asigurarea transparenţei în formarea preţurilor, prin prevenirea şi sancţionarea practicilor economice ilicite care pot distorsiona corectitudinea pieţei”, au mai precizat procurorii.

Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar

Sursa: StirilePROTV

Etichete: politie, perchezitii, jupiter,

Dată publicare: 06-11-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
Citește și...
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită
Stiri actuale
Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, miercuri, 23 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Dolj, Vaslui, Prahova, Hunedoara şi Timişoara într-un dosar de corupţie, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe
Stiri Justitie
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit
Stiri actuale
Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit

Polițiști de la Serviciul Omoruri și procurori ai Parchetului București fac percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni, într-un caz privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit corespunzător.

Recomandări
Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”
Stiri Politice
Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan participă, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.

Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Stiri Politice
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații despre acest subiect.

PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist
Stiri Politice
PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congresul de vineri, 7 noiembrie, şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Noiembrie 2025

42:18

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28