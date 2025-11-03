„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. 78 de percheziții pentru o listă bogată de infracțiuni

03-11-2025 | 08:18
Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Adrian Popovici ,  Ovidiu Oanță

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de luni, 3 noiembrie 2025, se desfășoară 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice, după cum transmit autoritățile.

Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit
Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit

Polițiști de la Serviciul Omoruri și procurori ai Parchetului București fac percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni, într-un caz privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit corespunzător.

Operațiune de amploare în 13 state din Europa, inclusiv în România. Lovitură de 48 de milioane de euro
Operațiune de amploare în 13 state din Europa, inclusiv în România. Lovitură de 48 de milioane de euro

Autorităţile din mai multe ţări europene, inclusiv din România, au arestat şapte persoane şi au efectuat peste 100 de percheziţii în cadrul unei anchete privind o reţea de fraudă cu TVA care implică dispozitive electronice.

DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe
DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe

Procurorii DNA au descins la Direcția de Sănătate Publică Brașov, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii, dar și la alte 15 adrese, într-un nou dosar de corupție. Vizați ar fi funcționari.

John Malkovich, interviu pentru Știrile ProTV după lansarea filmului „Cravata Galbenă". Cum l-a descoperit pe Celibidache
John Malkovich, interviu pentru Știrile ProTV după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Cum l-a descoperit pe Celibidache

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat în experiența personală a marelui actor.

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin
Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

