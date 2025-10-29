Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit

Polițiști de la Serviciul Omoruri și procurori ai Parchetului București fac percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni, într-un caz privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit corespunzător.

Potrivit surselor citate, două cadre medicale vor fi duse cu mandat la Parchetul Tribunalului Bucureşti, pentru audieri.

Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti informează că miercuri dimineaţă, procurori din cadrul instituţiei şi poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”.

De asemenea, au fost emise mandate de aducere pe numele a două cadre medicale, acestea urmând a fi conduse şi audiate la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Conform aceleiaşi surse, acţiunea vizează lămurirea circumstanţelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcţională de Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” în data de 31 august 2025 (probabil 2024), existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.

