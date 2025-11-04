Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

04-11-2025 | 08:24
Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

Claudia Alionescu

Prejudiciul estimativ este de peste 16 milioane de lei, 250.000 euro și 283.000 dolari.

”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cursul zilei de astăzi, 4 noiembrie, se desfăşoară 42 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe judeţe ale ţării. Activităţile au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii, prejudiciul estimativ fiind de 16.011.512,04 lei, 250.000 euro, 283.000 dolari”, anunţă, marţi Parchetul General.

Operațiunea Jupiter 4 evaziune fiscală

Infracțiunile vizate 

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracţiuni de falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, violarea vieţii private, abuz în serviciu, infracţiuni silvice, camătă, abuz de încredere, înşelăciune, furt calificat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

”În cadrul operaţiunii, accentul este pus şi pe combaterea infracţiunilor silvice, care reprezintă o ameninţare gravă la adresa mediului înconjurător, punând în pericol biodiversitatea, resursele forestiere şi echilibrul ecologic, fiind esenţială prevenirea acestor fapte pentru protecţia durabilă a pădurilor şi a comunităţilor care depind de ele”, anunţă procurorii.

Potrivit acestora, Operaţiunea JUPITER contribuie la consolidarea eforturilor instituţiilor de aplicare a legii pentru combaterea fenomenului infracţional la nivel naţional, prin acţiuni coordonate şi eficiente care vizează destructurarea reţelelor implicate în activităţi ilegale.

IGPR precizează că acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal.

”Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză”, arată oficialii Poliției Române.

Lista de infracţiuni vizată transmisă de aceştia este mai largă, respectiv înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, contrafacere, evaziune fiscală, delapidare, deturnare de fonduri, abuz în serviciu, contrabandă, falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, abuz de încredere, infracţiuni prevăzute de Codul Fiscal, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, contrabandă calificată, fals informatic, violarea vieţii private, camătă, furt calificat, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi infracţiuni la regimul silvic.


 

Sursa: News.ro

