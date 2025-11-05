Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, miercuri, 23 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Dolj, Vaslui, Prahova, Hunedoara şi Timişoara într-un dosar de corupţie, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, dosarul vizează săvârşirea de către zece persoane a infracţiunii de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Sursele au precizat că audierile se vor desfăşura la Serviciul Teritorial din Iaşi al DNA.

