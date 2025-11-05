Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită

05-11-2025 | 09:29
DNA
Direcția Națională Anticorupție

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, miercuri, 23 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Dolj, Vaslui, Prahova, Hunedoara şi Timişoara într-un dosar de corupţie, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Sabrina Saghin

Potrivit surselor citate, dosarul vizează săvârşirea de către zece persoane a infracţiunii de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Sursele au precizat că audierile se vor desfăşura la Serviciul Teritorial din Iaşi al DNA.

Sursa: Agerpres

Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Operaţiunea „Jupiter 4" continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău" de la Pentagon, acuzat că ascunde informații
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

 

Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos
România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Operaţiunea „Jupiter 4" continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

