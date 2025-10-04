Oamenii sunt nemulțumiți că „nu toată lumea participă la strângerea curelei”. Consilierul guvernatorului BNR explică

Vor fi nemulțumiți nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul este că nu toată lumea ar participa la strângerea curelei. Din a doua parte a anului viitor, însă lucrurile ar putea să se amelioreze, consideră finanțistul.

Declarațiile vin în contextul măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, care au generat nemulțumiri în rândul populației.

Nemulțumirea: nu efortul, ci inechitatea

Eugen Rădulescu a fost întrebat sâmbătă la Antena 3 CNN ce ne așteaptă în perioada următoare și a oferit o analiză a stării de spirit din societatea românească, transmite news.ro.

„Va fi o perioadă confuză în continuare și va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulțumiți nu neapărat din cauză că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul pe care îl au foarte mulți oameni, și deocamdată pe bună dreptate, este că nu se vede că toată lumea ar participa la strângerea curelei. Că unii o strâng mai mult decât alții și nenorocirea este că cei care nu o strâng sunt tocmai cei care sunt hiper-privilegiați. Ori asta e foarte, foarte greu de tolerat. Mai cu seamă oamenii care sunt într-o situație financiară mai modestă ei sunt cei care... întotdeauna cei mai săraci sunt cei care simt mai tare asemenea evenimente, creșterea inflației, veniturile care se plafonează", a afirmat Eugen Rădulescu.

Ameliorare din a doua jumătate a lui 2026

Consilierul guvernatorului BNR a comentat afirmația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia din 2027 românii vor începe să o ducă mai bine, sugerând că îmbunătățirea ar putea veni mai devreme.

„Cred că în mod normal în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze. Nu neapărat să ajungem la o situație foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a doua jumătate a anului viitor. Pentru că, să știți, așa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esențială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem și câștigurile, pentru că nu mai avem deficitul bugetar, dobânzile vor presa mai puțin pentru că nu o să mai fie cerere la fel de mare de credit din partea statului", a explicat consilierul președintelui BNR.

Rădulescu subliniază o relație de cauză-efect între reducerea deficitului bugetar și ameliorarea condițiilor economice. Scăderea cererii de împrumuturi din partea statului ar duce la reducerea presiunii asupra dobânzilor, ceea ce ar putea facilita accesul la credite pentru sectorul privat și ar stimula activitatea economică.

Pachetele măsurilor de austeritate

Declarațiile consilierului BNR vin într-un moment în care România implementează un pachet amplu de măsuri de austeritate, inclusiv:

Majorarea TVA

Eliminarea voucherelor de vacanță

Reducerea sau eliminarea unor sporuri

Creșterea impozitelor pe proprietate

Dublarea prețului rovinietei

Aceste măsuri au generat proteste și nemulțumiri în rândul populației, mai ales în contextul în care se percepe că nu toată lumea contribuie în mod echitabil la efortul de redresare fiscală.

