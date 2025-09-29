Anul universitar 2025-2026 se deschide cu proteste ale studenților față de măsurile de austeritate

Universităţile deschid luni anul universitar 2025 - 2026, ceremonii inaugurale fiind organizate în mai multe instituţii de învăţământ superior din întreaga ţară.

În Bucureşti, vor avea loc festivităţi de deschidere a noului an universitar la Academia Tehnică Militară "Ferdinand I", Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Academia de Studii Economice, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".

În ţară, sunt programate ceremonii similare în instituţiile militare de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale, la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Universitatea Ovidius din Constanţa.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a făcut apel, miercurea trecută, la întreaga comunitate de studenţi să protesteze pe 29 septembrie, începând cu ora 16:00, în Piaţa Victoriei, ca reacţie la actele normative care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare ale căror prevederi "afectează negativ" calitatea actului educaţional şi "restrâng" accesul la învăţământ.

ANOSR îndeamnă la proteste

"ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României", a scris ANOSR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit organizaţiei, tăierea facilităţilor de transport şi din fondul de burse are un impact economic infim, însă produce efecte negative din punct de vedere social, afectând, în special, studenţii aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile.

În opinia ANOSR, aceste tăieri nu fac altceva decât să sporească şi să încurajeze studenţii care nu îşi permit să se întreţină la studii să abandoneze sistemul de învăţământ superior.

