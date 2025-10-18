Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri

Corpul de control al premierului a transmis concluziile verificărilor făcute în cazul salinei Praid, la Societatea Națională a Sării și la Apele Române.

Potrivit raportului, Salrom a calificat constant riscul de inundare a subteranului ca „nefiind un pericol iminent”.

Măsurile luate nu au urmărit eliminarea acestui risc.

Practic, s-au făcut doar lucrări de întreținere ori intervenții de urgență pentru avarii, dar nu și lucrări de amenajare pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei.

Rezultatele urmează să fie discutate în Guvern, care va decide apoi ce măsuri vor fi luate. Acestea pot include și demiteri.

Mina Praid este în continuare inundată. Specialiștii monitorizează cursurile apelor din zonă, deoarece persistă problemele legate de salinitatea ridicată. Cinci localități sunt și acum alimentate cu apă potabilă din cisterne.

