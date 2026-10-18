În cei 50 de ani de activitate ai afacerii, administrată de trei generații ale aceleiași familii, acesta este cel mai mare câștig înregistrat vreodată, scrie Il Gazzettino.

Cine este câștigătorul și ce va face cu banii

„Câștigătorul nu locuiește în localitatea noastră, ci în Pederobba. Este un bărbat de 30 de ani, care locuiește în comuna învecinată și lucrează într-o altă localitate din zonă. Este un client destul de fidel”, a explicat proprietarul, David Ronzani.

Câștigătorul și-a făcut deja planurile pentru suma obținută. O parte din bani va fi folosită pentru achitarea creditului ipotecar, iar restul va merge către achiziția unui apartament destinat închirierii.

„Sunt fericit că a ales să investească banii, fără să riște să îi piardă”, a declarat Ronzani.

Proprietarul a mai dezvăluit că românul nu se află la primul câștig important. Cu aproximativ doi ani în urmă, acesta ar fi obținut 9.000 de euro la o altă agenție de pariuri.

Un câștig record în istoria agenției

Potrivit lui David Ronzani, pariul câștigător a fost repetat de patru ori, fiecare combinație aducând un câștig de aproximativ 48.000 de euro.

„A fost un pariu repetat de patru ori. De fiecare dată a câștigat 48.000 de euro. Este cel mai mare câștig de când bunicul meu a deschis afacerea, în urmă cu 50 de ani”, a precizat proprietarul.