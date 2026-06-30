Acţiunea are loc într-un dosar privind o reţea acuzată că a exploatat, în ultimii şase ani, sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic, aduse din mai multe spitale din ţară.

Potrivit anchetatorilor, acestea erau exploatate sub paravanul unei asociaţii umanitare care ar fi obţinut sume importante din donaţii, sponsorizări, contribuţii, pensii, indemnizaţii de handicap şi alte beneficii sociale.

Prejudiciul depăşeşte 13 milioane de lei, mai spun anchetatorii. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre asociaţia Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărei lider este un bărbat de 55 de ani.

DIICOT şi Poliţia Română informează că procurori ai Structurii Centrale a DIICTOT şi poliţişti ai Direcţiei Investigaţii Criminale au pus în aplicare 27 de mandate de percheziţie, în judeţul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Cercetările, declanşate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcţiei Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au scos în evidenţă că, începând cu anul 2020, un suspect, în vârstă de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alţi trei suspecţi, a constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi şapte membri, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

„Astfel, sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, dar şi pensii, indemnizaţii de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum şi alte venituri ori prestaţii sociale cuvenite victimelor”, precizează sursele citate.

Potrivit aceloraşi surse, din actele de urmărire penală a reieşit că, între 2020 şi iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, a recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-au menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire.

„Persoanele vătămate, aduse din multiple unităţi spitaliceşti şi direcţii de asistenţă socială din mai multe judeţe, au fost plasate în imobile situate pe raza comunelor Holod, Ceica, Tinca şi Lăzăreni, sub aparenţa oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament şi asistenţă socială de către liderul grupării, persoană fizică care nu deţinea capacitatea legală, organizatorică şi profesională necesară pentru o astfel de activitate, aşa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială. Actul normativ prevede că, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii, precum şi faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt licenţiate în condiţiile legii”, arată anchetatorii.

Potrivit aceleiaşi surse, pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menţinute într-o stare de dependenţă şi aservire, fără să le fie asigurate condiţiile minime necesare protejării sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă şi adecvată stării medicale şi diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecţiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicaţiilor medicale şi de către un personal necalificat şi insuficient.

De asemenea, investigaţiile efectuate au arătat că, persoanele vătămate, care au decedat în spaţiile deţinute de către grupul infracţional organizat au fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.„Prin mecanismul infracţional prejudiciul creat a fost estimat este 13.048.821 lei (7.498.076 lei, 884.090 euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri şi venituri deturnate de la destinaţia lor legală şi utilizate în interesul grupului infracţional organizat”, menţionează anchetatorii.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor şi specialiştilor criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, inspectoratelor judeţene de poliţie Alba, Sibiu, Cluj şi Mureş, poliţiştilor de investigaţii criminale din inspectoratelor judeţene de poliţie Cluj, Alba, Mureş şi Bihor, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Asociaţia Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă.DIICOT menţionează că, având în vedere necesitatea adaptării modalităţilor de executare a activităţilor la situaţia concretă a persoanelor vătămate identificate pe parcursul urmăririi penale, acţiunea beneficiază de suportul specialiştilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

De asemenea, la anumite locaţii în care sunt făcute percheziţii domiciliare, echipele sunt însoţite de medici specialişti şi asistenţi medicali din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală ”Mina Minovici” şi ai institutelor de medicină legală Cluj, Mureş şi Iaşi, precum şi de personal medical de specialitate, inclusiv psihologi şi specialişti în consilierea psihologică a victimelor, din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al MAI şi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură suport logistic cu autospecialele pentru transport personal şi victime multiple.

„Este vizată cu prioritate salvarea vieţii şi protejarea integrităţii fizice şi psihice a victimelor, prin efectuarea triajului medical, asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, examinarea fizică şi implementarea măsurilor necesare pentru preluarea acestora în condiţii de siguranţă”, menţionează anhcetatorii.

Totodată, împreună cu specialiştii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi cu celelalte instituţii competente sunt dispuse măsurile necesare pentru relocarea persoanelor vulnerabile în centre de asistenţă şi îngrijire, capabile să asigure condiţii adecvate de protecţie, supraveghere şi recuperare.

Sursa citată mai arată că, pentru un răspuns medical adecvat şi rapid în acordarea asistenţei de specialitate pentru persoanele identificate în cadrul activităţilor de urmărire penală, a fost constituit un spital mobil încadrat cu personal medical şi dotat cu echipamentele necesare evaluării şi acordării de îngrijiri medicale de urgenţă.

DSU sprijină intervenția DIICOT în Bihor pentru salvarea persoanelor vulnerabile exploatate

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) sprijină ampla operațiune desfășurată de DIICOT și Poliția Română în județul Bihor, vizând salvarea și protejarea persoanelor vulnerabile supuse unor tratamente inumane și exploatate în condiții de extremă severitate.

Având în vedere gravitatea situației și starea critică în care au fost găsite victimele, DSU a mobilizat forțe și mijloace pentru a asigura un răspuns medical rapid și profesionist. Obiectivul principal este salvarea vieților și asigurarea, în regim de urgență, a tuturor condițiilor necesare pentru protejarea integrității fizice și psihice a acestora.

Pentru gestionarea situației, DSU a coordonat o desfășurare de forțe care implică personal din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), unităților de Primiri Urgențe (UPU), Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” al MAI, precum și medici din cadrul Ministerului Sănătății.

La fața locului, echipele asigură triajul medical al fiecărei persoane identificate, acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de specialitate, suport psihologic pentru victimele traumatizate, precum și evacuarea și transportul securizat al persoanelor către spitale, centre sociale sau unități de specialitate din întreaga țară, în funcție de nevoile medicale identificate.

Pentru susținerea intervenției, au fost alocate 155 de mijloace tehnice din cadrul IGSU, după cum urmează: 16 ambulanțe SMURD de prim-ajutor, 30 de autospeciale pentru transport victime multiple, 34 de microbuze pentru transportul persoanelor în siguranță, 36 de autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de intervenție la accidente colective și calamități și 37 de alte mijloace de suport (puncte de comandă, autospecială radio, containere cu facilități sanitare, autocamioane, generatoare, tabără mobilă, macara).

DSU a activat și o linie TelVerde, la care aparținătorii persoanelor extrase din locațiile vizate pot apela pentru informații despre starea și locația acestora. Numărul este 0753 114 369.

DSU, alături de structurile din coordonare și coordonare operațională, rămâne implicat în această misiune, alături de partenerii instituționali, pentru gestionarea intervenției și protejarea persoanelor afectate.