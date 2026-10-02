În opinia liderului de la Kremlin, în timp ce Statele Unite „încearcă să pună capăt conflictului”, mai multe țări europene „au devenit acum, poate, «instigatoarele» unei atitudini agresive față de Rusia”, contribuind astfel la apariția unor noi tensiuni între Rusia și Europa, informează news.ro, care citează TASS.

Putin susține că această atitudine ar fi determinată de dificultățile economice și politice cu care se confruntă unele state europene.

Acuzații la adresa politicienilor europeni

Potrivit președintelui rus, situația economică nefavorabilă se reflectă și asupra elitelor aflate la putere, în contextul schimbării orientărilor politice.

Politicienii europeni ar încerca astfel, potrivit lui Putin, „să justifice necesitatea pregătirilor pentru război și să mobilizeze în jurul lor cât mai mulți susținători posibil, pentru a rămâne la putere”.

Liderul rus a explicat ceea ce consideră a fi motivația din spatele acestei atitudini: „Logica este foarte simplă și sunt convins că aceasta reprezintă o parte semnificativă a raționamentului din spatele comportamentului Europei față de Federația Rusă. (...) Nu amenințăm pe nimeni și nu avem intenția de a ataca pe nimeni, nici în 2029, nici în 2030, nici în 2050. Totuși, dacă ne vom confrunta cu o agresiune, vom fi obligați să răspundem.”

Putin a susținut că cetățenii europeni ar trebui să facă distincția între poziția Rusiei și declarațiile sau politicile unor lideri europeni.

„Cetățenii europeni ar trebui să înțeleagă clar acest lucru și să facă distincția între poziția noastră și cea adoptată de anumiți lideri politici din țările lor”, a afirmat el.

Putin invocă problemele economice și sociale din Europa

Președintele rus consideră că intensificarea retoricii critice la adresa Rusiei în numeroase state europene este legată de deteriorarea situației economice și politice interne.

„Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în economie, uitați-vă la ceea ce se întâmplă în domeniul social și la calitatea vieții în marile țări europene. În această situație, trebuie să mute atenția cetățenilor lor de la problemele interne către probleme externe”, s-a adresat Putin publicului.

În același timp, liderul de la Kremlin a declarat că Rusia nu ar avea condiții prealabile pentru reluarea și restabilirea relațiilor cu Europa, atât la nivel general, cât și cu anumite state europene.

Putin a mai afirmat că țările Uniunii Europene „se vor prăbuși singure”, susținând că acestea continuă să adopte decizii care au efecte negative asupra propriilor economii.

„Dar aceasta nu este treaba noastră. Noi nu intervenim”, a punctat președintele rus.

Rusia și scenariul unui conflict direct cu NATO

Putin a abordat și scenariul unui eventual atac direct al NATO, afirmând că Rusia ar trebui să facă față unui adversar cu o populație de peste două ori mai numeroasă.

„Au un potențial economic uriaș, un potențial militar uriaș. Într-adevăr, forțele și mijloacele noastre nu ar fi suficient de ample pentru a contracara o asemenea amenințare. Și va trebui să ne folosim avantajele competitive în această confruntare”, a declarat el.

Printre aceste avantaje, Putin a indicat capacitățile militare și, în special, sistemele de atac ale Rusiei.

Putin invocă avantajul nuclear și capacitățile de atac ale Rusiei

Președintele rus a menționat Franța și Regatul Unit drept puteri nucleare, afirmând că Moscova este conștientă de capacitățile acestora.

„Da, desigur, Franța și Regatul Unit sunt puteri nucleare. Înțelegem acest lucru și suntem pe deplin conștienți de el. Cu toate acestea, nimeni altcineva nu dispune de capacitățile de atac pe care le are Rusia în prezent. Iar acesta este avantajul nostru competitiv”, a declarat Putin.

El a insistat că afirmațiile sale nu reprezintă o amenințare, ci, în opinia sa, o descriere a capacităților militare de care dispune Rusia.

„Nu amenințăm pe nimeni. Pur și simplu explicăm clar că mijloacele de care dispunem pentru a ne apăra nu sunt atât de numeroase”, a subliniat liderul de la Kremlin.

Putin susține că Rusia dispune de sisteme de armament avansate

În cadrul discursului, Putin a afirmat că Rusia dispune de noi sisteme de armament și de tehnologii despre care susține că nu sunt disponibile în prezent altor state.

„Avem capacități noi și moderne, inclusiv sisteme complet noi de penetrare a apărării antirachetă, arme avansate cu rază medie de acțiune și sisteme de ultimă generație de care alte state încă nu dispun.”

Președintele rus a adăugat că și celelalte puteri nucleare ar putea ajunge, în viitor, să dețină sisteme similare.

„Toate puterile nucleare sunt țări foarte avansate din punct de vedere tehnologic. La un moment dat, în viitor, vor dispune și ele de astfel de sisteme. Dar în prezent nu le au; doar noi le avem”, a conchis liderul rus.