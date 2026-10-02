Bărbatul ar fi pierdut controlul volanului. Din cauza rănilor, nu a putut fi verificat cu etilotestul.

Accidentul s-a petrecut joi, pe un drum care leagă două cartiere din Câmpia Turzii.

Potrivit polițiștilor, la volanul mașinii se afla un bărbat de 40 de ani, care ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp de electricitate.

Vehiculul, în care se afla și fiul de 6 ani al șoferului, s-a oprit într-un gard.

Stâlpul de beton a zdrobit caroseria mașinii și s-a rupt în două. Cei doi pasageri, atât bărbatul cât şi copilul au fost prinşi sub fiare şi cu greu au putut fi scoși din interior.

Impactul a fost atât de puternic încât lucrurile din autoturism au căzut pe jos. Anchetatorii au găsit printre ele sticle goale. Alertați de zgomotul puternic, localnicii au sunat la 112.

Bărbat: ”Am auzit un fel de bubuitură și-am zis: ce-i baiul? Când am ieșit, stâlpul jos, mașina acolo, a fost o bubuitură mare, praf, sticle peste tot.”

Tatăl și fiul au fost transportați de urgență la spital.

Ioan Corneliu Veres, șeful gărzii de intervenție și salvare: "Am descarcerat și acordat primul ajutor șoferului. Am mai acordat ajutor unei victime, băiețel de aproximativ 6 ani. Băiețelul era în stare gravă, șoferul conștient, necooperant."

Din cauza rănilor, conducătorul auto nu a putut fi verificat cu etilotestul.

În urma accidentului, oamenii din zonă au rămas pentru o perioadă fără curent electric.