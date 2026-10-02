Vântul rămâne destul de insistent în sud-estul României, iar temperaturile maxime vor porni de la 16 grade în depresiuni și vor ajunge până la 24 de grade în Banat și Crișana.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi plăcută, cu soare, înnorări trecătoare și, izolat, câteva ploi slabe. Vântul va fi mai insistent și va ajunge la viteze de până la 45 km/h.

Temperaturile maxime vor urca până la 21 de grade.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea se încălzește ușor. Maximele vor ajunge la 21 de grade.

Nu sunt anunțate ploi. Norii vor fi puțini, însă vântul va mai avea unele intensificări pe parcursul zilei.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare, câțiva nori inofensivi și temperaturi mai ridicate decât cele de joi.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera se menține însorită pe tot parcursul zilei și nu sunt anunțate ploi. Temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.

Și în regiunile vestice se anunță vreme frumoasă. Norii vor apărea destul de rar, vântul nu va pune probleme, iar temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge până la 24 de grade în Banat și Crișana.

În Transilvania, dimineața este foarte rece, mai ales în depresiuni. Sunt și condiții de ceață și brumă.

Mai târziu, vremea va deveni plăcută, cu soare și temperaturi de până la 20 de grade în vestul provinciei.

Soare și atmosferă plăcută vom avea și în Oltenia. Vântul va fi puțin mai activ, însă nu sunt așteptate alte fenomene care să afecteze vremea.

Temperaturile vor crește ușor și vor ajunge la 22 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

Și în regiunile sudice se anunță o zi cu soare, câțiva nori trecători și un vânt mai insistent în estul provinciei. Temperaturile cresc ușor, iar spre seară este posibil să apară ploi în zonele deluroase.

În București va predomina vremea frumoasă, însă va fi puțin mai răcoare, iar la amiază se vor înregistra 21 de grade.

Norii vor apărea doar trecător, în timp ce vântul va sufla cu viteze de 40-45 km/h.

La munte, vremea rămâne frumoasă, însă va fi destul de rece în primele ore ale zilei.

Vântul va avea unele intensificări în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 40-45 km/h.