Sharon Jacks a dat în judecată spitalul și alte persoane implicate în îngrijirea sa medicală, scrie The Guardian.

Operația era programată pentru piciorul drept

Potrivit plângerii, Sharon s-a prezentat la spital în septembrie 2025 pentru o amputare sub nivelul genunchiului la piciorul drept. Intervenția făcea parte din planul de tratament pentru un carcinom scuamos, o formă de cancer de piele.

În schimb, susține femeia, medicii i-au amputat piciorul stâng.

Avocatul său afirmă că eroarea a avut consecințe devastatoare. Patru luni mai târziu, femeia a fost operată la un alt spital din Ohio, unde medicii au amputat și piciorul drept, cel pentru care fusese programată inițial intervenția.

Astfel, femeia, veterană a armatei americane, a rămas fără ambele picioare.

Potrivit plângerii de 32 de pagini, Jacks „a suferit vătămări fizice, o dizabilitate permanentă, durere și suferință, suferință emoțională, umilință, pierderea posibilității de a se bucura de viață, cheltuieli medicale și alte prejudicii”.

Nouă părți, chemate în judecată

Sharon și soțul ei au chemat în judecată nouă părți, printre care spitalul și membri ai echipelor medicale și chirurgicale care au participat la tratamentul femeii.

Aceștia sunt acuzați, printre altele, de neglijență gravă, agresiune și conduită imprudentă.

„Pârâții au acționat în mod intenționat, abuziv, imprudent, cu rea-credință și cu ignorarea conștientă a probabilității certe ca faptele lor să provoace vătămări catastrofale”, se arată în plângere.

Sharon susține că nu și-a dat niciodată acordul pentru amputarea piciorului stâng.

„Și-a dat consimțământul doar pentru o intervenție chirurgicală la nivelul membrului inferior drept” și „nu și-a dat niciodată consimțământul pentru amputarea membrului inferior stâng”, se precizează în documentele depuse la instanță.

Două verificări înainte de operație

Unul dintre aspectele centrale ale procesului îl reprezintă procedurile de verificare efectuate înaintea intervenției.

Potrivit plângerii, documentele medicale arată că echipa chirurgicală a efectuat două proceduri de tip „time-out”. Aceste pauze sunt utilizate înaintea unei operații pentru verificarea identității pacientului, a intervenției care urmează să fie efectuată și a zonei corecte a corpului.

Cu toate acestea, susține plângerea, eroarea nu ar fi fost observată.

„În ciuda numeroaselor oportunități (...) de a identifica și corecta eroarea”, echipa a continuat intervenția și a amputat piciorul stâng, potrivit acuzațiilor formulate în proces.

„Efectuarea intervenției chirurgicale asupra membrului greșit a reprezentat un eșec total al procedurilor de bază privind siguranța”, se arată în plângere.

Ce spune spitalul despre cazul femeii

Spitalul a recunoscut că intervenția nu ar fi trebuit să se desfășoare în acest mod.

Într-o declarație transmisă postului WBNS-TV, reprezentanții Selby General Hospital au afirmat că „acesta a fost un eveniment care putea fi evitat și că procedurile pe care ne așteptăm să le urmăm în sala de operație nu au fost respectate”.

Spitalul a precizat că persoanele implicate în incident au fost trase la răspundere și nu mai ocupă funcțiile respective.

„Suntem întristați de ceea ce s-a întâmplat, iar echipa noastră continuă să se roage pentru această pacientă și familia sa”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Prin procesul intentat, femeia solicită despăgubiri compensatorii și punitive. Plângerea nu precizează suma pe care femeia o solicită.

Cazul urmează să fie soluționat în instanță, iar acuzațiile formulate în plângere nu reprezintă, în această etapă, constatări definitive ale instanței.