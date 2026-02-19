"Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud - Agigea, împreună cu ofiţerii Frontex au efectuat controlul, în incinta unui operator portuar, asupra unui autoturism înmatriculat în Lituania, aflat în posesia unui cetăţean din Tadjikistan. În urma verificării documentelor prezentate, precum şi a seriei de şasiu, poliţiştii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare. Ulterior, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autorităţile din Canada ca bun căutat pentru confiscare", se arată într-un comunicat de presă transmis de Garda de Coastă.

Vehiculul, în valoare de 250.000 de lei, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO - mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare, pentru a fi exportat în Georgia.

Poliţiştii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat.