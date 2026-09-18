Sprijinul se acordă crescătorilor care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și efective de minimum 150 de capete. Măsura răspunde nevoilor din acest sector, puternic afectat de restricțiile impuse exportului de animale, susțin oficialii de la Ministerul Agriculturii, potrivit News.ro.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a publicat pe site-ul www.afir.ro, pentru consultare publică, proiectul Ghidului solicitantului aferent intervenției DR-21 „Investiții pentru prevenirea răspândirii epizootiilor în exploatațiile zootehnice”, arată, vineri, Ministerul Agriculturii, într-un comunicat de presă.

Noua intervenție răspunde nevoilor sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor, afectat de restricțiile impuse exportului de animale, și are ca obiectiv consolidarea măsurilor de biosecuritate la nivelul fermelor.

Cine poate beneficia de sprijin

MADR arată că ajutorul va ajunge la crescători de ovine și caprine care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și care dețin efective de minimum 150 de capete. Valoarea finanțării poate ajunge la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, intensitatea sprijinului public nerambursabil fiind de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

„Bugetul propus pentru viitoarea sesiune este de 9 milioane de euro, iar depunerea proiectelor va fi permisă până la atingerea unui plafon de 300% din alocarea disponibilă”, se precizează în comunicat.

Ghidul a fost elaborat ca urmare a modificării Planului Strategic PAC 2023–2027, transmisă Comisiei Europene. Finanțarea va fi destinată investițiilor necesare prevenirii apariției și răspândirii pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine.

„Protejarea fermelor de ovine și caprine în fața riscurilor sanitare este o prioritate. Prin DR-21, susținem investiții concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariția și răspândirea bolilor și să își protejeze efectivele. Este prima formă de sprijin dintre cele discutate cu asociațiile de crescători pentru care avem deja acordul Comisiei Europene și care este pregătită pentru lansare. Am prevăzut un mecanism simplificat de selecție, astfel încât fondurile să poată fi accesate rapid, iar investițiile să fie realizate într-un timp cât mai scurt”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.

Cheltuieli care pot fi decontate

MADR arată că vor putea fi decontate cheltuielile pentru echipamente și instalații de decontaminare, dezinfecție și dezinsecție a mijloacelor de transport, personalului, suprafețelor și aerului, instalații și echipamente necesare înființării sau modernizării filtrului sanitar-veterinar, precum și garduri de protecție și delimitare, inclusiv instalațiile necesare montării și demontării acestora, precum și sisteme pentru delimitarea, izolarea sau carantinarea animalelor sau sisteme pentru controlul accesului în exploatație.