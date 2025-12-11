Unde au fost cele mai multe concedieri din România în acest an. Domeniile cu cele mai multe restructurări

A fost un an dificil pentru piața muncii din România. Multe companii și-au redus bugetele și au suspendat proiectele mari de investiții. 

Cu toate acestea, nu au existat valuri de concedieri, iar datele de la Inspecția Muncii arată cifre similare cu cele de anul trecut.

Restructurări de personal s-au văzut, în special în companiile internaționale, care au renunțat la o parte dintre angajați pe măsură ce au introdus tehnologii noi.

În Timișoara, una dintre cele mai mari companii care produce componente pentru mașini și industrie a anunțat un plan de restructurare.

În România, aproximativ 500 de angajați vor fi afectați, însă schimbările vor fi făcute treptat.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții companiei susțin că disponibilizările vor începe de anul viitor.

Și în Capitală, unul dintre cei mai mari angajatori români din domeniul securității cibernetice va renunța la aproximativ 100 de oameni.

Pentru moment, datele oficiale nu arată însă schimbări semnificative față de anul trecut, iar numărul contractelor de muncă încheiate este aproape la fel ca în 2024.

Corespondent Știrile PRO TV: „În primele 11 luni ale anului, potrivit datelor de la Inspecția Muncii, în jur de 11.600 de angajați au rămas fără un loc de muncă. Aceștia fie au fost concediați, fie au decis să plece din proprie inițiativă. Bucureștiul se află pe primul loc, aici au avut loc în acest an cele mai multe disponibilizări. Și e de înțeles, de vreme ce în Capitală activează cele mai multe firme din țară. Spre deosebire de anul trecut, în topul județelor cu cei mai mulți angajați rămași fără loc de muncă apar acum și firme din Timiș, Iași, Bihor, Prahova și Argeș.”

Din datele oficiale, cei care au avut de suferit în acest an lucrează în industria prelucrătoare, servicii administrative și suport, transport, distribuția apei, construcții sau hoteluri și restaurante.

Sorin Faur, specialist piața muncii: „A fost un an dificil, un an cu multe provocări pe fondul instabilității politice. Sunt justificate – oamenii au fost prudenți, investițiile au fost reduse la minim, dar nici angajații nu au fost atât de curajoși să înceteze anumite locuri de muncă sau să caute alte posibilități, pentru că ce e în mână nu-i minciună.”

Stere Fudulea, Consiliul Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii: „Toate aceste măsuri au făcut ca întreprinzătorii să fie mai prudenți cu tot ce înseamnă angajări, recrutări și zona aceasta de investiții noi.”

Nici pentru anul viitor nu sunt anunțate schimbări mari în piață, iar specialiștii susțin că majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei.

Oana Munteanu, director PwC România: „Presiunea este foarte mare, și în contextul în care companiile sunt oricum în cadrul unor procese de transformare, în care trebuie să schimbe de multe ori modelul de business, au resurse limitate pentru a răspunde unor nevoi speciale. Mai sunt și aceste cerințe de transparență salarială care vor veni anul viitor și care înseamnă că se pune o presiune pe angajatori.”

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în România, în trimestrul al doilea, erau înregistrați aproximativ 489.000 de șomeri, iar cel mai ridicat nivel se vede în rândul tinerilor.

