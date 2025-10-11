Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o

Un bărbat care a păcălit o adolescentă să îl lase să intre în casa ei pretinzând că își caută un câine pierdut a fost executat pentru violul și crima comise, scrie Mirror.co.uk.

Stacy Payne, în vârstă de 15 ani, a fost ucisă la locuința ei din Dale, Indiana, de Roy Lee Ward, care a pătruns înăuntru sub pretextul căutării animalului său de companie pierdut.

Bărbatul, care avea atunci 29 de ani, a intrat cu forța după ce Stacy a răspuns la ușă, a legat-o și a atacat-o brutal, în timp ce sora ei, care a auzit țipetele, a chemat poliția.

În timpul unei audieri pentru clemență, avocații statului au descris detaliile înfiorătoare ale atacului din 11 iulie 2001, care a șocat comunitatea locală.

„A fost oribil. Toată lumea a fost supărată din cauza asta,” a declarat vecina Carolyn Black pentru WDRB. „Toți erau pur și simplu tulburați. E trist.”

Statul Indiana l-a executat pe Ward imediat după miezul nopții, pe 10 octombrie, prin injecție letală. Bărbatul de 53 de ani a fost declarat decedat la ora 12:33, conform Departamentului de Corecție din Indiana.

Oficialii Departamentului de Corecție au declarat că ultimele cuvinte ale lui Ward au fost: „Brian le va citi.”

Execuția lui Ward era programată inițial acum 22 de ani, dar el epuizase toate căile posibile de a contesta sentința. Guvernatorul Mike Braun i-a refuzat cererea de grațiere în septembrie, urmând o recomandare din partea Comisiei de Eliberare Condiționată din Indiana.

De asemenea, el a depus două procese federale în încercarea de a întârzia execuția — contestând atât procesul de injecție letală al statului, cât și protocoalele sale generale de execuție — dar ulterior le-a retras, deschizând calea pentru executarea sa, care a avut loc în primele ore ale zilei de vineri.

Într-un dosar comun depus pe 2 octombrie, echipa legală a lui Ward și Biroul Procurorului General din Indiana au declarat că au ajuns la un acord pentru a aborda preocupările legate de modul în care sunt manipulate și depozitate medicamentele folosite la execuție.

