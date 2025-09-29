Incendiu la o școală din Cluj. Peste 600 de elevi au fost evacuați de urgență: „Am observat fumul negru”

Momente de panică pentru sute de elevi dintr-o școală gimnazială din Cluj. Profesorii au dat alarma din cauza unui incendiu, iar toate clasele au fost evacuate de urgență.

Flăcările au pornit de la panourile electrice aflate într-un corp de clădire intrat în reabilitare.

Cei din conducerea școlii au sunat la 112 aproape de ora prânzului, când au văzut fum la nivelul acoperișului.

Imediat au fost alertați toți dascălii care au reușit să scoată afară sute de copii.

Paul Olar, ISU Cluj: „La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere, profesorii au acționat prompt și au evacuat toți elevii din clădirile care aparțin de această unitate de învățământ. Vorbim despre 630 de elevi. Incendiul s-a manifestat la două panouri electrice pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați și a fost stins imediat. Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.”

Profesor: „Evacuarea s-a făcut imediat, copiii au fost în siguranță.”

Dascălii și cei din administrația școlii ne-au transmis că alarma de evacuare în caz de incendiu nu a fost declanșată.

Cristina Pandrea, profesor: „La venirea la școală am observat fumul negru, am evacuat în siguranță copiii. Clădirea care este în față încă parcă e în lucru, nu chiar complet, nu-i chiar funcțional și atunci am rezolvat cu ochiul liber. Probabil butoanele de panică n-au fost apăsate, fiindcă am fost rugați să nu le apăsăm, să educăm copiii să nu le apese fără motiv și atunci ne-am descurcat manual, vorba aceea.”

În clădirea unde a izbucnit incendiul se aflau muncitorii care făceau reparații și care au ieșit fără incidente din clădire. Cei de la ISU fac verificări pentru a stabili clar cauza incendiului.

