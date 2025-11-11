Descoperire macabră la marginea unei localități din Maramureș. „Sigur că mi-e frică, nu ies nicăieri, la deal nu mă duc”

Este anchetă în Maramureș după ce o femeie de 81 de ani a fost găsită moartă, la marginea unei localități, cu trupul sfâșiat de animale.

Rudele și localnicii spun că victima ar fi fost atacată fie de urs, fie de câini, lupi sau șacali.

Femeia, din localitatea Săcel, a plecat din gospodărie să hrănească oile, care se aflau într-o zonă mai îndepărtată, în afara localității.

Pentru că nu s-a mai întors acasă, rudele au plecat în căutarea bătrânei.

Ginerele bătrânei: „A plecat la ora două de aici, am casă acolo, anexă cu animale și la mijlocul drumului, pe la trei și ceva, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am găsit-o sfărâmată, toată distrusă, într-un hal fără de hal.”

Reporter: „Ce a fost? Urs, șacal?”

Ginerele bătrânei: „De toate felurile sunt aici.”

Poliția a deschis o anchetă

Imediat a fost anunțată poliția. Din primele informații nu există suspiciunile unei infracțiuni, au transmis anchetatorii.

Vecină: „A fost o femeie de omenie, nu a avut cu nimeni nimic ca să o omoare.”

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului din Sighetu Marmației, pentru necropsie.

Legiștii urmează să stabilească exact cauza decesului. Oamenii bănuiesc că bătrâna a fost atacată de sălbăticiuni din pădure ori de câini maidanezi.

Vecin: „Nu se știe ce a fost, câine, lup sau urs.”

Reporter: „Coboară urșii, lupii?”

Vecin: „Coboară, după cum se vede, au atacat femeia asta.”

Vecin: „Ceva a sărit la ea, a atacat-o câini sau lupi, Dumnezeu știe ce a fost acolo, că a telefonat ginerele, că pe unde e, nu i-a răspuns, și s-a dus și a găsit-o într-un hal fără de hal acolo.”

Localnicii se tem să se mai îndepărteze de gospodării.

Reporter: „Vă e frică să ieșiți?”

Localnic: „Sigur că mi-e frică, nu ies nicăieri, la deal nu mă duc.”

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













