Descoperire macabră la marginea unei localități din Maramureș. „Sigur că mi-e frică, nu ies nicăieri, la deal nu mă duc”

Stiri actuale
11-11-2025 | 17:42
batrana, maramures
Pro TV

Este anchetă în Maramureș după ce o femeie de 81 de ani a fost găsită moartă, la marginea unei localități, cu trupul sfâșiat de animale.

autor
Ioan Vrâncean

Rudele și localnicii spun că victima ar fi fost atacată fie de urs, fie de câini, lupi sau șacali.

Femeia, din localitatea Săcel, a plecat din gospodărie să hrănească oile, care se aflau într-o zonă mai îndepărtată, în afara localității.

Pentru că nu s-a mai întors acasă, rudele au plecat în căutarea bătrânei.

Ginerele bătrânei: „A plecat la ora două de aici, am casă acolo, anexă cu animale și la mijlocul drumului, pe la trei și ceva, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am găsit-o sfărâmată, toată distrusă, într-un hal fără de hal.”

Citește și
ligru
Proprietarul grădinii zoologice private din Suceava, unde doi copii au fost răniți de animale, s-a ales cu dosar penal

Reporter: „Ce a fost? Urs, șacal?”

Ginerele bătrânei: „De toate felurile sunt aici.”

Poliția a deschis o anchetă

Imediat a fost anunțată poliția. Din primele informații nu există suspiciunile unei infracțiuni, au transmis anchetatorii.

Vecină: „A fost o femeie de omenie, nu a avut cu nimeni nimic ca să o omoare.”

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului din Sighetu Marmației, pentru necropsie.

Legiștii urmează să stabilească exact cauza decesului. Oamenii bănuiesc că bătrâna a fost atacată de sălbăticiuni din pădure ori de câini maidanezi.

Vecin: „Nu se știe ce a fost, câine, lup sau urs.”

Reporter: „Coboară urșii, lupii?”

Vecin: „Coboară, după cum se vede, au atacat femeia asta.”

Vecin: „Ceva a sărit la ea, a atacat-o câini sau lupi, Dumnezeu știe ce a fost acolo, că a telefonat ginerele, că pe unde e, nu i-a răspuns, și s-a dus și a găsit-o într-un hal fără de hal acolo.”

Localnicii se tem să se mai îndepărteze de gospodării.

Reporter: „Vă e frică să ieșiți?”

Localnic: „Sigur că mi-e frică, nu ies nicăieri, la deal nu mă duc.”

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat, în București, de 33 de ori. Nu s-a putut stabili un motiv al atacului

Sursa: Pro TV

Etichete: maramures,

Dată publicare: 11-11-2025 17:42

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Citește și...
Șocant. Fratele bărbatului atacat de o ursoaică în județul Mureș: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat”
Stiri Socante
Șocant. Fratele bărbatului atacat de o ursoaică în județul Mureș: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat”

Un bărbat de 66 de ani din județul Mureș a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost desfigurat de o ursoaică. Omul mergea să adune fân pentru animale, când sălbăticiunea i-a apărut în față.  

Proprietarul grădinii zoologice private din Suceava, unde doi copii au fost răniți de animale, s-a ales cu dosar penal
Stiri actuale
Proprietarul grădinii zoologice private din Suceava, unde doi copii au fost răniți de animale, s-a ales cu dosar penal

Doi copii au fost răniți în incidente separate la o grădină zoologică privată din județul Suceava. Este vorba despre un băiat de șapte ani atacat de un pui de ligru, o încrucișare între un leu și o tigroaică, și o fetiță de 3 ani mușcată de o maimuță.

Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile au descoperit momeală pusă intenționat pentru animale
Stiri actuale
Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile au descoperit momeală pusă intenționat pentru animale

Turismul „la urs” se extinde și în Poiana Brașov. Autoritățile au descoperit locuri în care este pusă intenţionat mâncare pentru a atrage aceste animale, ca să fie apoi fotografiate de turiști.

Recomandări
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse
Stiri Politice
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse

Ședința de coaliție s-a încheiat, marți seară, fără un acord clar pe tema reformei administrației publice locale, au declarat pentru Știrile PRO TV surse politice prezente la discuții.

Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare
Stiri externe
Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare

Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro la programul SAFE.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Noiembrie 2025

47:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28