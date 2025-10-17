O femeie dată dispărută din București, găsită moartă într-o pădure. Ar fi fost ucisă și îngropată de fiica ei și de iubit

Descoperire șocantă în pădurea Pantelimon, la periferia Capitalei, unde a fost găsit trupul unei femei de 58 de ani, dată dispărută la începutul săptămânii.

Potrivit unor surse din anchetă, femeia ar fi fost înjunghiată și apoi îngropată, iar principalii suspecți sunt fiica adoptivă a victimei, de 15 ani, și iubitul fetei.

Cei doi și-au petrecut noaptea la Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei, unde au fost audiați de anchetatori.

În urmă cu puțin timp, unul dintre suspecți a recunoscut crima. Este vorba despre tânărul de 20 de ani, iubitul fetei de 15 ani, fiica vitregă a victimei, și ea suspectă în dosar. Avocatul acestuia a făcut anunțul.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Corpul victimei a fost găsit joi seară, îngropat în pădure, iar surse judiciare spun că prezenta urme de înjunghiere. Femeia era căutată de polițiști de câteva zile.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dispariția femeii a fost anunțată la începutul săptămânii de o rudă, spun surse din anchetă. Aceasta ar fi găsit-o pe adolescentă în timp ce făcea curat împreună cu mai mulți indivizi – inclusiv cu partenerul ei în vârstă de 20 de ani – în apartamentul în care locuia împreună cu mama adoptivă.”

De altfel, înainte să fie făcută descoperirea macabră, deja prinsese contur ipoteza unei crime. Polițiștii au mers la apartament și au stat de vorbă cu fiica adoptivă, ultima persoană care ar fi văzut-o în viață. Ce a povestit ea ar fi trezit suspiciuni.

Joi, Parchetul a transmis un comunicat prin care anunța că este posibil ca femeia să nu mai fie în viață. Pe seară, a devenit certitudine.

„Există suspiciunea că aceasta (n.r. – femeia) ar fi decedată. În prezent, cercetăm cazul, încercăm să stabilim locul unde s-ar putea afla cadavrul și verificăm mai multe piste”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat.

Potrivit unor surse din anturajul victimei, relația dintre mamă și fiica adoptivă ar fi fost una tensionată. Adolescenta ar fi fost influențată de relația cu tânărul de 20 de ani, cu care mama adoptivă nu ar fi fost de acord.

Adolescenta și iubitul ei au fost duși la audieri, unde și-au petrecut noaptea în fața anchetatorilor. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru omor calificat.

