O femeie a găsit o pisică moartă în fața blocului, în Constanța, și a anunțat Poliția. E șocant ce au descoperit agenții

Un bărbat de 40 de ani a fost reţinut de poliţişti, miercuri, pentru uciderea animalelor cu rea intenţie, după ce o femeie a reclamat că în faţa blocului în care locuieşte, în municipiul Constanţa, a găsit o pisică moartă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de ucidere a animalelor cu intenţie, poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, sub coordonarea procurorilor, au reţinut un bărbat, de 40 de ani, suspectat de comiterea faptelor.

"Astfel, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 19:20, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că în faţa blocului în care locuieşte se află un exemplar felin decedat. În urma investigaţiilor efectuate a reieşit faptul că, în timp ce s-ar fi aflat în locuinţa sa, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Constanţa, ar fi provocat decesul pisicii", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Poliţiştii au efectuat pe 14 noiembrie o percheziţie la locuinţa bărbatului, fiind găsite şi ridicate mai multe bunuri care ar fi fost utilizate pentru uciderea pisicii.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a dispus miercuri reţinerea suspectului, pentru 24 de ore, urmând ca joi faţă de acesta să se ia măsurile legale care se impun.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













