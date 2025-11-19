O femeie a găsit o pisică moartă în fața blocului, în Constanța, și a anunțat Poliția. E șocant ce au descoperit agenții

Stiri Socante
19-11-2025 | 18:12
Femeie din Zărnești, băgată cu forța într-o mașină de fostul partener. Norocul teribil pe care l-a avut
Pro TV

Un bărbat de 40 de ani a fost reţinut de poliţişti, miercuri, pentru uciderea animalelor cu rea intenţie, după ce o femeie a reclamat că în faţa blocului în care locuieşte, în municipiul Constanţa, a găsit o pisică moartă.

autor
Stirileprotv

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de ucidere a animalelor cu intenţie, poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, sub coordonarea procurorilor, au reţinut un bărbat, de 40 de ani, suspectat de comiterea faptelor.

"Astfel, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 19:20, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că în faţa blocului în care locuieşte se află un exemplar felin decedat. În urma investigaţiilor efectuate a reieşit faptul că, în timp ce s-ar fi aflat în locuinţa sa, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Constanţa, ar fi provocat decesul pisicii", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Poliţiştii au efectuat pe 14 noiembrie o percheziţie la locuinţa bărbatului, fiind găsite şi ridicate mai multe bunuri care ar fi fost utilizate pentru uciderea pisicii.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a dispus miercuri reţinerea suspectului, pentru 24 de ore, urmând ca joi faţă de acesta să se ia măsurile legale care se impun.

Citește și
atacată cu toporul
O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”
Trei persoane cu handicap, exploatate timp de doi ani într-o gospodărie din Olt. Suspectul le confisca indemnizațiile

Sursa: Agerpres

Etichete: constanta, pisica,

Dată publicare: 19-11-2025 18:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”
Stiri Socante
O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”

O femeie din județul Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr și a ajuns la spital cu răni la cap.

Descoperire macabră în Bacău. Trupul unei tinere, plin de sânge, a fost găsit lângă o cale ferată
Stiri Socante
Descoperire macabră în Bacău. Trupul unei tinere, plin de sânge, a fost găsit lângă o cale ferată

Descoperire macabră într-o zonă izolată din orașul Bacău. Trupul fară viață al unei femei de 26 de ani a fost găsit vineri dimineață în apropierea căii ferate. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime.

Profesor universitar din Iași, concediat după ce ar fi violat o studentă chiar în biroul său. Poliția a deschis dosar penal
Stiri Socante
Profesor universitar din Iași, concediat după ce ar fi violat o studentă chiar în biroul său. Poliția a deschis dosar penal

Un profesor universitar din Iași a fost concediat după ce Comisia de Etică a instituției academice a stabilit că acesta ar fi violat-o pe o studentă chiar în biroul său, în această vară.

Recomandări
Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: „Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad”
Stiri Politice
Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: „Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad”

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Noiembrie 2025

48:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28