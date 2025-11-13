O tânără a fugit dintr-o mașină și le-a cerut angajaților unei benzinării să sune de urgență la 112, în Brașov

O tânără de 18 ani din București a fost nevoită să ceară ajutorul angajaților dintr-o benzinărie din Predeal pentru a scăpa de fostul partener. Tânărul ar fi sechestrat-o în mașina lui și ar fi plecat spre Mureș.

Cei doi s-au întâlnit în București pentru a vorbi despre relația lor. Discuțiile au avut loc în mașina tânărului, în care fata s-ar fi urcat de bunăvoie, potrivit polițiștilor.

La un moment dat, tânărul de 21 de ani ar fi pornit mașina și, în ciuda faptului că fata se împotrivea, s-a îndreptat spre casa lui din Mureș. Ar fi blocat ușile autoturismului și i-ar fi luat cu forța telefonul fetei.

La un moment dat, a oprit la o benzinărie din Predeal, iar acela a fost momentul în care tânăra a reușit să le spună angajaților de acolo să sune de urgență la 112.

Polițiștii au venit la stația de carburanți și, după audieri, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pentru lipsire de libertate. Deocamdată, este în centrul de reținere și arest din Brașov.

