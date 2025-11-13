O tânără a fugit dintr-o mașină și le-a cerut angajaților unei benzinării să sune de urgență la 112, în Brașov

Stiri actuale
13-11-2025 | 17:33
×
O tânără de 18 ani din București a fost nevoită să ceară ajutorul angajaților dintr-o benzinărie din Predeal pentru a scăpa de fostul partener. Tânărul ar fi sechestrat-o în mașina lui și ar fi plecat spre Mureș.

autor
Ana Maria Barbu

Cei doi s-au întâlnit în București pentru a vorbi despre relația lor. Discuțiile au avut loc în mașina tânărului, în care fata s-ar fi urcat de bunăvoie, potrivit polițiștilor.

La un moment dat, tânărul de 21 de ani ar fi pornit mașina și, în ciuda faptului că fata se împotrivea, s-a îndreptat spre casa lui din Mureș. Ar fi blocat ușile autoturismului și i-ar fi luat cu forța telefonul fetei.

La un moment dat, a oprit la o benzinărie din Predeal, iar acela a fost momentul în care tânăra a reușit să le spună angajaților de acolo să sune de urgență la 112.

Polițiștii au venit la stația de carburanți și, după audieri, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pentru lipsire de libertate. Deocamdată, este în centrul de reținere și arest din Brașov.

Dată publicare: 13-11-2025 17:33

O femeie din Polonia a fost descoperită mai mult moartă decât vie după ce ar fi fost închisă într-o cameră mică de către părinții ei timp de aproape trei decenii.

O femeie sechestrată și bătută de concubin a fost salvată de polițiștii din Vrancea după un apel disperat la 112. Oamenii legii au descins la locuința bărbatului din localitatea Jariștea și au găsit victima încuiată într-o cameră.

O femeie în vârstă de 35 de ani, care a fost sechestrată şi bătută de către concubinul său, a fost salvată, marţi, de poliţiştii din Odobeşti, aceştia intervenind după ce au fost sesizaţi de o colegă a victimei.

După discuțiile cu magistrații, UDMR a transmis că susține o variantă moderată a reformei pensiilor speciale (70–75% din salariul net), o perioadă de tranziție mai scurtă și adoptarea rapidă a legii, pentru a respecta jalonul PNRR.

Comisia Europeană a prezentat Scutul European pentru Democrație, un set de măsuri concrete menite să consolideze, protejeze și promoveze democrațiile din Uniunea Europeană.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

