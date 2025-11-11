Naștere miraculoasă în Prahova. O femeie a adus pe lume un copil la ea acasă, ghidată prin telefon de o asistentă ISU-SAJ

O femeie a născut acasă, în judeţul Prahova, fără îngrijire medicală, iar o vecină a sunat la 112 şi a anunţat evenimentul, rămânând în telefon cu o o asistentă din Dispeceratul ISU-SAJ care a ghidat acordarea de îngrijiri până la sosirea echipajelor.

Mai multe echipaje au fost direcţionate la adresă, iar într-un final mama şi bebeluşul au ajuns la spital în siguranţă.

”Un apel la 112, venit din partea unei vecine, anunţa că o tânără mamă a născut acasă, singură, fără ajutor medical. La celălalt capăt al firului, doamna asistentă din dispeceratul ISU-SAJ Prahova a preluat apelul cu voce calmă, dar hotărâtă. A adresat întrebările esenţiale pentru a afla starea mamei şi a nou-născutului, realizând rapid că fiecare secundă conta”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii ISU Prahova.

Potrivit acestora, asistenta a alertat simultan un echipaj de prim ajutor SAJ (tip B2) şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă cu medic, însă a rămas în permanenţă alături de apelantă la telefon.

Facebook/ ISU Prahova

”Cu răbdare şi empatie, i-a oferit instrucţiuni precise: cum să ţină copilul la cald, cum să-l observe, cum să pregătească momentul clampării şi tăierii cordonului ombilical — un gest vital pentru siguranţa bebeluşului. A fost o adevărată luptă contracronometru, condusă doar prin voce, calm şi profesionalism”, a mai transmis sursa citată.

Când echipajele au ajuns la faţa locului, mama era epuizată, copilul fragil, iar vecina – în continuare conectată la instrucţiunile primite.

”Cu delicateţe şi promptitudine, colegii noştri, alături de echipajul SAJ, au preluat situaţia: au evaluat rapid starea mamei şi a bebeluşului, i-au stabilizat şi i-au transportat în siguranţă la spital”, arată pompierii.

Atât mama cât şi bebeluşul sunt acum în afara oricărui pericol, au mai precizat pompierii.

