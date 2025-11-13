Un elev de 13 ani, chiulangiu, a sunat la 112, în glumă. Ce le-a spus autorităților, care au intervenit imediat

13-11-2025 | 19:11
Un elev în vârstă de 13 ani a apelat, joi, la numărul de urgenţă 112, anunţând că a căzut într-un lac dintr-un parc situat în Sectorul 2 şi că se află în pericol de înec, însă poliţiştii au descoperit că a fost vorba de o glumă proastă.

Sabrina Saghin

Poliţiştii au aflat că, de fapt, cei doi elevi chiuliseră de la şcoală şi se plimbau prin parc.

„În jurul orei 08:30, poliţişti din cadrul Secţiei 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un minor, în vârstă de 13 ani, care a afirmat că ar fi căzut într-un lac dintr-un parc situat în Sectorul 2 şi că se află în pericol de înec. Având în vedere gravitatea situaţiei semnalate, au fost mobilizate de urgenţă şase echipaje de poliţie, echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi un echipaj de prim ajutor, care au efectuat căutări şi verificări în zona indicată. În paralel, alt echipaj de poliţie s-a deplasat la domiciliul minorului, precum şi la unitatea de învăţământ la care acesta este înscris, constatând că lipsea de la cursuri împreună cu un alt minor, de aceeaşi vârstă", anunţă Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă.

Pe durata întregii intervenţii, poliţiştii din teren au menţinut legătura cu operatorii din cadrul Serviciului Dispecerat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

De asemenea, au fost informaţi şi aparţinătorii minorilor.

În urma activităţilor desfăşurate, cei doi minori au fost depistaţi la ieşirea din parc, constatându-se că apelul la 112 nu corespundea realităţii, fiind o glumă.

Apelurile false mobilizează resurse

Având în vedere situaţia de fapt, aparţinătorii celor doi minori au fost sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor Legii nr. 61/ 1991, pentru nesupravegherea corespunzătoare a copiilor.

Poliţia Capitalei subliniază că apelurile false la numărul unic de urgenţă 112 nu reprezintă simple glume, ci fapte cu consecinţe reale.

„Astfel de sesizări determină mobilizarea unor resurse importante ale structurilor de ordine publică şi ale serviciilor de urgenţă, putând întârzia intervenţia în cazurile în care persoane aflate în pericol real au nevoie de sprijin imediat. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti face un apel ferm către părinţi să discute cu cei mici despre importanţa utilizării responsabile a numărului de urgenţă 112 şi despre efectele grave ale apelurilor false", atrage atenţia Poliţia Capitalei.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 13-11-2025 19:11

