Incident grav la târgul de Crăciun din Pitești. O femeie a fost lovită de un tranuleț care plimba copii

Incident grav, joi seară, în centrul Piteștiului. O femeie de 72 de ani a fost lovită de trenulețul din târgul de Crăciun.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:30, când târgul de Crăciun era plin de lume. Trenulețul, în care se aflau doar copii se strecura prin mulțime.

Tânărul de 28 de ani aflat la volan susține că a claxonat, însă femeia a fost luată prin surprindere, s-a speriat și în loc să se ferească a făcut un pas greșit și a intrat cu piciorul sub roți.

La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD, care a transportat victima la spital. Medicii au constatat că avea fractură deschisă la gleznă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Trenulețul este proiectat să circule cu o viteză maximă de 10 km pe oră și făcea ture doar în zona pietonală. În urma incidentului, primăria a hotărât să-i retragă acordul de funcționare.

