O familie de olandezi, cu doi copii minori, salvată la timp din Munții Orăștiei. Mașina lor risca să se răstoarne

17-11-2025 | 14:39
O familie de olandezi, părinții și doi copii, un băiețel de 5 ani și o fetiță de 5 luni, au fost salvați duminică seara de jandarmii montani, din Munții Orăștiei.

Autoturismul lor a rămas blocat într-o zonă accidentată, după ce aplicația pe care o folosea șoferul a indicat un traseu greșit. Tatăl copiilor a sunat la 112, mai ales că autoturismul în care se aflau risca să se răstoarne.

Jandarmii care au venit în ajutor au dus copiii și pe mama acestora în autospecială. Apoi, bărbatul a fost ajutat să scoată mașina din zona accidentată.

Cei patru nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Părinții au declarat că încercau să ajungă într-un sat din apropiere, Alun, județul Hunedoara, unde au o locuință.

Dată publicare: 17-11-2025 12:53

