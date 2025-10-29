Cinci români au murit în același mod în munții României, în ultimele 10 zile. „Cuvintele sunt de prisos”

29-10-2025 | 19:55
În doar zece zile, cinci oameni și-au pierdut viața pe munte în împrejurări aproape identice. Au alunecat și s-au prăbușit în hău, fără nicio șansă de supraviețuire.

Ana Maria Barbu,  Octavian Moldovan

Ultima tragedie s-a petrecut în Piatra Craiului, iar miercuri s-a dat din nou alarma în Munții Făgăraș. Salvamontiștii spun că munții sunt acoperiți de o crustă groasă de gheață care nu iartă pe nimeni.

Din aer și de la sol echipele de salvare au căutat ore în șir pe versantul sudic al Munților Făgăraș un bărbat din Galați dispărut de două zile.

Ion Sănduloiu, reprezentant al Salvamont Argeș: „A fost găsit în viață, sub Moldoveanu, a alunecat pe zăpadă, este complet neechipat. A plecat fără să spună nimănui că pleacă pe Moldoveanu, fără lanternă, fără colțari, fără nimic.”

Însă, pentru un alt turist de 48 de ani, din Fălticeni, finalul a fost tragic. Salvamontiștii i-au găsit trupul fără viață într-o prăpastie din masivul Piatra Craiului.

Citește și
Ski
Cât costă un skipass în stațiunile din România în 2025. Tarifele au fost majorate

Ciprian Lolu, reprezentant al Salvamont Zărnești: „Cuvintele sunt de prisos, zăpada înghețată. A căzut undeva, estimativ 250- 300 de metri diferență de nivel.”

Este a cincea tragedie petrecută pe munte în doar zece zile. Salvamontiștii spun că toate au același numitor comun: ignorarea avertismentelor legate de crusta groasă de gheață care acoperă crestele.

Chiar și cu echipament, cei nepregătiți pot deveni victime.

Ciprian Lolu, reprezentant al Salvamont Zărnești: „Dacă nu le am folosit niciodată nici nu știu cum mă leg în colțar la picior, nu știu cum să țin un piolet în mână, îl țin ca pe o poșetă, în clipa aia sunt la fel de expus că dacă nu aș avea nimic.”

Dan Petrescu, eprezentant al Salvamont Sibiu: „Am găsit destul de mulți turiști decedați din cauză că s-au împiedicat în colțari pentru că nu știau să-i folosească, nu s-au antrenat înainte pe trasee mai ușoare.”

Salvamontiștii îi îndeamnă pe turiști să aleagă trasee de joasă altitudine, unde riscurile sunt mult mai mici. Și, chiar și așa, să nu plece niciodată fără haine groase, bocanci, rezerve de hrană și un plan anunțat celor de acasă.

Dată publicare: 29-10-2025 19:54

Iarna se apropie și cu scumpiri. La Poiana Brașov, una dintre cele mai aglomerate stațiuni, iubitorii sporturilor de iarnă vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru transportul pe cablu.

