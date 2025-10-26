Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri. Pantele abrupte provoacă victime multiple

Stiri actuale
26-10-2025 | 16:35
salvamont Arges
salvamont Arges

Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit sursei citate, operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate.

Tot în Fărăgaş, doi turişti au murit după ce au alunecat câteva sute de metri într-o prăpastie, o a treia persoană, care a reuşit să-şi oprească alunecarea, fiind salvată.

Serviciul Salvamont Argeş a informat că un bărbat a căzut sâmbătă după-amiază aproape 500 de metri diferenţă de nivel, din Vârful Lespezi, spre Căldarea Berbecilor. Salvamontiştii au încercat să recupereze cadavrul cu elicopterul, însă între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu.

Operațiunea de salvare se desfășoară pe teren dificil

Din păcate, după o realimentare toată operaţiunea cu elicopterul a fost sistată la căderea întunericului, iar astăzi, vremea este foarte închisă, cu plafon sub 1.800 de metri, ceea ce înseamnă că va fi posibilă doar intervenţia pe jos, cu 18 salvatori montani, precizează sursa citată.

Citește și
cutremur
Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut

Duminică după-amaiză, salvatorii montani au început urcarea din Valea Topologului, urmând ca evacuarea să se facă pe un hăţaş ciobănesc până in Izvorul Negoiului şi apoi la confluenţa cu pârâul Scara, operaţiune care va dura foarte mult, precizează Salvamont Argeş.

Salvamontiştii reamintesc că această perioadă este una foarte dificilă, pentru că zăpada este îngheţată si nu permite accesul nici măcar cu colţari şi în niciun caz cu „gheruţe".

Salvamontiștii avertizează turiștii

Salvatorii montani îi atenţionează pe turişti că este mai bine să facă drumeţii numai în zona joasă a muntelui, până la 1.600 de metri altitudine.

Tot sâmbătă, alţi doi turişti au murit în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat, împreună cu o a treia persoană care a scăpat cu viaţă, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu.

Salvamont Sibiu a informat, sâmbătă seară, că cele două persoane decedate au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, neavând şanse de supravieţuire. Turistul care a scăpat a fost recuperat de un salvamontist coborât cu troliul din elicopter pentru a-l prelua, fiind dus apoi la Bâlea Lac.

Potrivit salvatorilor montani, turiştii nu erau echipaţi de iarnă.

Sursa: News.ro

Etichete: morti, muntii fagaras, salvamontisti,

Dată publicare: 26-10-2025 16:35

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
Citește și...
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
Stiri actuale
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut
Stiri actuale
Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut

Un cutremur slab cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraș - Câmpulung, județul Vâlcea, potrivit datelor publicate de IINCDFP.

 

Troiene de peste 80 centimetri şi posibile avalanşe medii în munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 2.000 de metri
Stiri actuale
Troiene de peste 80 centimetri şi posibile avalanşe medii în munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 2.000 de metri

La altitudine mare, la peste 2.000 de metri în munţii Făgăraş şi Bucegi se pot forma în următoarele patru zile troiene izolate de peste 80 de centimetri şi se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii.

 

Recomandări
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată
Stiri actuale
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată

Este zi de sărbătoare în Capitală. Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, a fost sfințită pictura Catedralei Naționale. 

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat

Jandarmii au depistat, duminică, în jurul orei 10:30, un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor ziare în care apăreau referiri la Mişcarea Legionară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28