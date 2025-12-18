O falsă aristocrată maghiară a înșelat un agent imobiliar din Alba cu o schemă bine pusă la punct. Prejudiciu de 200.000 euro

Un agent imobiliar din Alba a fost păcălit de o femeie în vârstă de 52 de ani care s-a dat drept urmașă a unei familii de rang nobiliar din Ungaria, dornică să investească milioane de euro într-un cartier rezidențial.

Schema a fost atât de bine pusă la punct, spun procurorii, încât suspecta a reușit să obțină zeci de mii de euro și o casă, pe baza unor false promisiuni.

Potrivit anchetatorilor, femeia l-a contactat pe agentul imobiliar arătându-şi interesul de a învesti peste 12 milioane de euro în Alba Iulia, mai exact într-un ansamblu rezidenţial. Ea l-a asigurat că este moștenitoarea unei averi impresionante ce ar include cinci castele în Ungaria, afaceri în domeniul petrolier și comerț cu cereale.

Din întreaga schemă bine pusă la punct ar fi făcut parte și un bărbat în vârstă de 59 de ani, dar și o societate comercială care ar fi ajutat-o să își sporească credibilitatea.

Totul ar fi început în 2023 cu mai multe discuții în care l-au asigurat pe agent că proiectul imobiliar va deveni realitate și că ar produce câștiguri uriașe. Femeia i-a promis că se va ocupa de toate tranzacțiile viitoarelor apartamente dacă agentul îi transferă 51.000 de euro și dreptul de proprietate asupra unei case.

Când și-a dat seama că a fost păcălit, acesta a făcut plângere pentru înșelăciune. În acest caz a fost deschis dosar penal iar suspecta a fost plasată sub control judiciar. Cercetat este și complicele acesteia. Valoarea totală a prejudiciului se ridică la 200.000 de euro iar anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare ale inculpaților.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













