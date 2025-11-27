Un tânăr din Sibiu a fost arestat preventiv după ce a condus beat și fără permis. El a provocat și un accident

Un tânăr de 26 de ani a fost arestat preventiv după ce a condus un autoturism prin municipiul Sibiu, fără a deţine permis de conducere şi având o alcoolemie de 1,69 g/l alcool pur.

La un moment dat, el a provocat și un accident, în timp ce era urmărit în trafic de poliţişti.

În urma accidentului, o persoană a fost transportată la spital, iar trei maşini, inclusiv autospeciala de Poliţie, au fost avariate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu anunţă că face cercetări într-un dosar privind vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În acest caz, un tânăr de 26 de ani este suspectat că, deşi nu avea permis de conducerea şi avea o alcoolemie de 1,69 g/l alcool pur (1,48g/l alcool pur în sânge la a doua probă), a condus un autoturism în care se aflau doi pasageri, pe mai multe străzi din municipiul Sibiu.

În acest context, pe fondul vitezei excesive, al consumului de alcool şi al faptului că încerca să evite să fie oprit de poliţişti care îl urmăreau în trafic, cu semnalele acustice şi luminoase pornite, a provocat un accident de circulaţie.

În urma accidentului, o persoană a fost rănită, fiind transportată la spital, iar trei autovehicule au fost avariate, inclusiv autospeciala de Poliţie.

Marţi, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

