Un tânăr de 18 ani a murit într-un accident cumplit. Șoferul, de 19 ani, fără permis de conducere și băut

Un tânăr de 18 ani a murit, în noaptea de joi spre vineri, într-un accident rutier, după ce şoferul maşinii în care se afla, un alt tânăr, de 19 ani, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un cap de pod, a informat IPJ Braşov.

Tinerii, originari din Şinca Nouă, se deplasau pe DN73, spre Şinca Veche, deşi cel de 19 ani nu avea permis de conducere, iar testarea efectuată cu aparatul etilotest a indicat faptul că avea o concentraţie a alcoolemiei de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În urma impactului, din nefericire, pasagerul din autovehicul, respectiv un tânăr de 18 ani, a decedat ca urmare a leziunilor survenite. Verificările poliţiştilor au relevat şi faptul că tânărul conducător auto nu este deţinător de permis de conducere, iar autoturismul pe care acesta l-a condus ar fi fost sustras din faţa imobilului unde locuieşte bunicul persoanei decedate, fără acordul acestuia. În cauză, poliţiştii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, dar şi luarea măsurii de reţinere a conducătorului auto pentru o perioadă de 24 de ore", a precizat sursa citată.

