Accident între un autoturism și un TIR, la Coțofenești. Două persoane au murit, iar alte două sunt grav rănite

27-11-2025 | 21:08
Bilanţul accidentului de joi seara, de la Coţofăneşti, în care au fost implicate un autoturism şi un TIR, este de doi morţi şi doi răniţi grav, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

Sabrina Saghin

Victimele care au decedat sunt un minor în vârstă de 15 ani şi o femeie în vârstă de 63 de ani.

Persoanele rănite au vârste de 36, respectiv 63 de ani, şi au fost transportate cu ambulanţele la centrele de primiri urgenţe din Oneşti şi Adjud.

Un minor în vârstă de 15 ani, aflat în autoturism, nu a necesitat îngrijiri medicale.

„La sosirea forţelor de intervenţie s-a constatat faptul că trei persoane erau încarcerate şi alte două persoane erau autoevacuate", a precizat ISU Bacău.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 27-11-2025 21:07

