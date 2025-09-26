O casă din Argeș a fost distrusă în întregime de incendiu. Pompierii au luptat șase ore pentru a stinge flăcările

Un incendiu a distrus joi o gospodărie din comuna argeșeană Valea Danului. Pompierii care au plecat spre locul intervenției cu două autospeciale și un echipaj SMURD au găsit casa și mai multe anexe cuprinse de flăcări.

Incendiul - întins pe mai bine de 350 de metri pătrați amenința și alte gospodării. Focul a fost stins după 6 ore, dar casa nu mai poate fi locuită.

Din fericire nu au existat victime. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

