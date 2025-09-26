O casă din Argeș a fost distrusă în întregime de incendiu. Pompierii au luptat șase ore pentru a stinge flăcările

Stiri actuale
26-09-2025
incendiu

Un incendiu a distrus joi o gospodărie din comuna argeșeană Valea Danului. Pompierii care au plecat spre locul intervenției cu două autospeciale și un echipaj SMURD au găsit casa și mai multe anexe cuprinse de flăcări.

autor
Natașa Paraschiv

Incendiul - întins pe mai bine de 350 de metri pătrați amenința și alte gospodării. Focul a fost stins după 6 ore, dar casa nu mai poate fi locuită.

Din fericire nu au existat victime. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, arges, casa arsa,

Dată publicare: 26-09-2025 07:43

