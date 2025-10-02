Avarie la Termoenergetica. Sute de blocuri și Spitalul Fundeni nu au apă caldă. Când se va relua furnizarea

02-10-2025 | 18:01
Patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni din București rămân fără apă caldă după o avarie la Magistrala II Sud a Termoenergetica. Echipele lucrează pentru remediere, iar alimentarea ar putea fi reluată sâmbătă, 4 octombrie.

Sabrina Saghin

Joi după-amiază, patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii la rețeaua primară de distribuire a agentului termic, provocată de o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud a Termoenergetica, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei, informează compania. Alimentarea cu apă caldă este estimată să fie reluată cel mai probabil sâmbătă.

Lucrările de remediere a avariei au început deja și afectează 29 de puncte termice, inclusiv 400 de blocuri și Spitalul Fundeni. Finalizarea intervențiilor este estimată pentru sâmbătă, 4 octombrie 2025. Manevrele tehnice de închidere, golire, aerisire și sudură pentru reparația avariei sunt în desfășurare.

Lucrările de remediere au început și afectează 29 de puncte termice

Rețeaua din zonă funcționează din 1970, având peste 55 de ani de utilizare. Dispeceratele și echipele de intervenție ale Termoenergetica sunt pe teren pentru reluarea rapidă a furnizării agentului termic.

termoficare
Anunț important pentru bucureșteni: Încep probele pentru căldură în blocuri. Mesaj către locatari

Compania precizează că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimative, stabilite înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Durata finalizării depinde de complexitatea lucrărilor și de gradul de degradare al conductelor. Clienții pot obține informații prin mesajele preînregistrate la 031.9442, la 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.

Sursa: Termoenergetica București

