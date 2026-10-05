Numărul aproape s-a dublat, ajungând de la 500 la aproape 1.000 de exemplare atât pentru prevenţie, cât şi pentru intervenţie.

În mai, Nicuşor Dan a atacat legea la Curtea Constituţională, însă sesizarea i-a fost respinsă de către judecători în iunie 2026.

Administraţia Prezidenţială informează că preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, 5 octombrie 2026, decretul privind promulgarea Legii 218/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea prevede dublarea cotei de recoltare a ursului brun, aşa încât pentru anii 2026 şi 2027 a fost stabilită câte o cotă de prevenţie de aproape 900 de exemplare şi o cotă de intervenţie de 110 exemplare.

De asemenea, legea reglementează metodele de intervenţie imediată a autorităţilor pentru prevenirea şi combaterea atacurilor de urs brun asupra cetăţenilor şi bunurilor acestora, în contiţiile în care tot mai mulţi urşi ajung în localităţi în căutare de hrană, punând în pericol vieţile oamenilor.

Legea a fost aprobată în Camera Deputaţilor la începutul lunii mai, însă ulterior preşedintele Nicuşor Dan a formulat o sesizare de neconstituţionalitate asupra acesteia. În iunie 2026, Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea, stabilind că modificările aduse regimului de intervenţie sunt constituţionale.

Potrivit specialiştilor, modificările aduse OUG 81/2021 au avut la bază studii tehnice de specialitate, inclusiv analiza probelor genetice pentru stabilirea numărului minim de urşi la nivel naţional şi proiecte de zonare a managementului acestei specii.