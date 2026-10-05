Trupurile celor doi prezentau urme de violență, iar anchetatorii suspectează că ar fi fost loviți cu o ganteră, anunță El Espanol.

Principalul suspect este chiar fiul cuplului, în vârstă de 36 de ani, potrivit Telemadrid. Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în jurul orei 4:40, într-o locuință de pe Paseo de los Húsares.

Când au ajuns la adresă, polițiștii au fost nevoiți să spargă ușa cu un berbec pentru a pătrunde în locuință. Fiul victimelor se baricadase în interior și manifesta, potrivit autorităților, un „grad foarte ridicat de violență și agitație”.

Polițiștii au reușit să-l imobilizeze cu un pistol cu electroșocuri, după care bărbatul a fost reținut și este anchetat pentru presupusa implicare în moartea violentă a părinților săi.

Echipajele medicale au găsit cuplul decedat, cu vânătăi și alte semne de violență, despre care există suspiciunea că ar fi fost provocate cu o ganteră. Pentru moment, medicii au putut confirma doar decesul celor doi.

Potrivit serviciilor de urgență din Madrid, victimele aveau peste 70 de ani.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și care a fost rolul fiului în moartea celor doi. Deocamdată, autoritățile nu au precizat motivul presupusei crime.