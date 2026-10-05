Wanying Zhang, în vârstă de 34 de ani, este acuzată că ar fi o agentă sub acoperire şi că ar fi spionat anturajul unui oficial taiwanez din Statele Unite în beneficiul Beijingului, a explicat pe X Bill Essayli, prim-procuror federal adjunct al districtului central al Californiei, scrie News.ro.

Femeia ar fi spionat pentru Beijing

„Zhang a călătorit la Seattle în 2025 şi, la instrucţiunile unor oficiali (chinezi), a supravegheat o persoană foarte apropiată de un oficial al guvernului taiwanez, trimiţând fotografii, videoclipuri şi informaţii privind plăcuţele de înmatriculare către aceşti oficiali din Beijing”, a precizat el.

Directorul FBI, Kash Patel, a salutat această arestare, duminică seara pe X: „Să spionăm, se pare, familia unui lider străin pe teritoriul american în numele RPC (Republica Populară Chineză, n.r.) şi să încercăm să luăm un zbor pentru a ne întoarce la Shanghai? Asta nu se va întâmpla”.

„Adversari străini, reţineţi bine: America nu mai este un loc sigur pentru a vă desfăşura operaţiunile de spionaj”, a declarat el.

Wanying Zhang, care locuieşte în Irvine, California, urmează să compară luni în faţa unui tribunal federal.