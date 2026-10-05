„Mergem la Palatul Cotroceni în această după-amiază. Nu există altă cale: atât PNL, cât şi PSD trebuie să facă concesii, altfel, un guvern nu poate fi format decât cu extremiştii”, a scris, luni, pe Facebook, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.

Potrivit acestuia, cetăţenii sunt, pe bună dreptate, nerăbdători: „Este inacceptabil ca principalele partide din România să nu fi reuşit să ajungă la un compromis încă din luna mai”.

Şi preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a atras atenţia că românii şi-au pierdut răbdarea.

„După 148 de zile, nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil”, a declarat Kelemen Hunor, miercurea trecută, în plenul Parlamentului.

„Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini, iar reacţia va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deşertului la răsărit, un kitsch politic”, a adăugat preşedintele UDMR.

Reprezentaţii UDMR sunt dispuşi să susţină mai multe variante de guvernare, cu excepţia unor guverne care ar fi investite cu ajutorul AUR, SOS sau POT.