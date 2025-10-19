Numărul polițelor de asigurare obligatorie a crescut cu 0,54% în septembrie. Câte locuințe sunt asigurate în România

Peste 70% dintre asigurările active sunt în mediul urban, iar cea mai mare concentrare se înregistrează în Transilvania, Muntenia și București.

Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut în septembrie 2025 cu 0,54%, ajungând la aproximativ 2,31 milioane, comparativ cu 2,3 milioane de polițe PAD active la 30 septembrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.

Comparativ cu luna anterioară, în septembrie 2025 se înregistrează însă o scădere de 0,39%.

Distribuția pe medii și tipuri de locuințe

Potrivit PAID, la sfârșitul lunii septembrie, 70,9% dintre polițele active la nivel național erau încheiate în mediul urban și 29,1% în mediul rural.

În funcție de tipul de locuință, 94,3% din polițele PAD vizează locuințele de tip A – cele cu structura de rezistență din beton armat, metal sau lemn, cu pereții exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic – și 5,7% locuințele de tip B, adică cele cu pereții exteriori din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic.

Disparități regionale

Pe regiuni, cele mai multe polițe active sunt în Transilvania (20,5% din total), Muntenia (19,9%) și București (18,5%), în timp ce cele mai puține se înregistrează în Maramureș (3,2% din totalul polițelor) și Bucovina (3,6%).

Despre PAID și costurile asigurării

PAID emite asigurările obligatorii pentru locuințe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală – cutremure, inundații și alunecări de teren – a tuturor locuințelor din România.

Polițele de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuințelor tip A, suma maximă asigurată fiind de 100.000 de lei, și 50 euro în cazul locuințelor tip B, unde suma asigurată este de 50.000 de lei.

