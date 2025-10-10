Negociatorul-șef al Hamas anunţă că a primit garanţii care asigură că „războiul s-a terminat definitiv”: „Un moment istoric”

10-10-2025 | 07:35
Khalil al-Hayya
Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi, într-un discurs difuzat de postul Al Jazeera, că a primit „garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul s-a terminat definitiv”.

Alexandru Toader

”Am primit asigurări din partea fraţilor mediatori şi administraţiei americane, care confirmă toate că războiul s-a terminat definitiv”, a declarat Khalil al-Hayya (foto articol).

El a fost negociatrul-şef al delegaţiei Hamas în negocierile indirecte cu Israelul în Egipt.

”Azi (joi), anunţăm că am încheiat un acord care pune capăt războiului şi agresiunii împotriva poporului nostru şi care instaurează o încetare a focului permanentă, retragerea forţelor de ocupaţie”, a salutat el.

Khalil al-Hayya a anunţat de asemenea că acordul prevede ”intrarea de ajutor umanitar, deschiderea punctului de trecerea (frontierei de la) Rafah în ambele sensuri şi schimbul de deţinuţi”.

Donald Trump
Donald Trump susține că Hamas va elibera ostaticii israelieni „probabil luni”: „Gaza va fi un loc mult mai sigur”

Altfel, preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat joi, într-un interviu rar acordat unei televiziuni israeliene, că îşi doreşte „pace, securitate şi stabilitate" între palestinieni şi Israel, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un moment istoric", a declarat Abbas într-un interviu acordat Canalului 12 din Ramallah, sediul Autorităţii Palestiniene, cu privire la acordul de încetare a focului în Gaza anunţat de Statele Unite.

„Am sperat şi ne păstrăm speranţa că vom putea pune capăt vărsării de sânge din ţara noastră, fie în Fâşia Gaza, Cisiordania sau Ierusalimul de Est", a adăugat el.

„Astăzi, suntem foarte fericiţi că această vărsare de sânge s-a încheiat. Sperăm că aşa va fi şi că pacea, securitatea şi stabilitatea vor domni între noi şi Israel", a spus Mahmoud Abbas, potrivit News.ro.

Acord între Israel şi Hamas pentru încetarea focului

Israel şi Hamas au ajuns la un acord miercuri privind prima fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza, o încetare a focului şi un acord privind eliberarea ostaticilor care ar putea deschide calea pentru a pune capăt războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.

La doar o zi după împlinirea a doi ani de la atacul Hamas în sudul Israelului care a declanşat asaltul său devastator în Gaza, discuţiile indirecte din Egipt au dus la un acord privind faza iniţială a planului-cadru pentru pace al lui Donald Trump în 20 de puncte.

Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump în Orientul Mijlociu și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au participat, joi seară, la ședința cabinetului israelian.

Întâlnirea a avut drept scop ratificarea acordului de încetare a focului în Gaza. Liderul de la Casa Albă va merge în Egipt pentru "semnarea oficială" a armistițiului.

Donald Trump, președintele SUA: „Am obținut eliberarea tuturor ostaticilor rămași, iar aceștia ar trebui să fie eliberați luni sau marți. Procesul de eliberare este unul complicat. Aș prefera să nu spun ce trebuie făcut pentru a-i recupera. Sunt locuri în care nu ți-ai dori să fii, dar îi vom aduce înapoi - luni sau marți - și va fi o zi a bucuriei. Voi încerca să fac o vizită acolo. Vom încerca să ajungem acolo”.

Prima fază a acordului de pace propus de Donald Trump prevede eliberarea celor 20 de ostatici care sunt în viață și repatrierea rămășițelor pământești ale celor care au murit - se crede că sunt 28 de persoane.

Acest lucru trebuie să se întâmple în 72 de ore de la aprobarea armistițiului. În schimb, Ierusalimul urmează să elibereze 250 de deținuți palestinieni și alți 1.700 de arestați în Gaza.

Următoarele etape ale planului în 20 de puncte prezentat de liderul de la Casa Albă nu au fost încă discutate. Trebuie stabilit inclusiv modul în care va fi guvernată Fâșia Gaza, distrusă de război. Nu este cunoscută nici soarta finală a grupării Hamas.

Sursa: News.ro

FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
