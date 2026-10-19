Maximele pornesc de la 9...10 grade în Moldova și ajung la 22 de grade în Oltenia și în sud-vestul Munteniei.

Vremea în țară

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține închisă. O să plouă din când în când, iar în Dobrogea vântul va atinge viteze de 70 km/h. Temperaturile se mențin sub valorile normale. Vor fi cel mult 16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi destul de neplăcută, cu înnorări persistente și ploi. În Moldova se intensifică vântul, iar atmosfera rămâne destul de rece și pe aici. Maximele se opresc pe la 17 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai frig decât în celelalte regiuni. Maximele nu reușesc să treacă de 11 grade. Ploile vin pe zone vaste. Pot aduce 20...30 de litri de apă pe metru pătrat. Și vântul continuă să agite atmosfera.

In nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi cam mohorâtă. S-ar putea să plouă și aici, iar temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 17 grade.

În ținuturile vestice se arată trecător soarele, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. Vântul devine activ în sudul Banatului. Bate cu 45 km/h. Vor fi 17...18 grade pe la amiază, valori normale pentru această perioadă și această zonă a țării.

În Transilvania cerul rămâne acoperit aproape toată ziua. Mai vin ceva ploi, în special în estul provinciei, pe unde și temperaturile sunt mai scăzute. Pe crestele montane o să ningă, iar vântul o să atingă viteze de 90 km/h.

Oltenia are parte de o zi destul de reușită, cu soare, înnorări trecătoare și până la 22 de grade în termometre. Acum, dimineața, sunt condiții de ceață pe la câmpie.

În sudul României va fi cam înnorat și o să plouă puțin în vestul Munteniei. În rest apare și soarele printre nori, iar temperaturile urcă până la 21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem o zi cam mohorâtă, un pic de vânt și ploi slabe, trecătoare. Maxima ajunge pe la 19 grade. Condițiile de ploaie se mențin și după lăsarea nopții, iar mâine, în zori, vor fi 9...10 grade.

Vremea la munte

La munte o să plouă, în special în masivele estice. La altitudini mari o să ningă, iar în Bucegi și în Munții Făgăraș se pot depune 10 centimetri de zăpadă. Vântul o să bată cu putere pe creste, iar în masivele din sud și sud-vest va ajunge la viteze de 90 km/h.