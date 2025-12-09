Noul mers al trenurilor intră în vigoare, cu scumpiri. Cât va costa un bilet București-Brașov, la clasa a doua

Stiri actuale
09-12-2025 | 20:20
×
Codul embed a fost copiat

De duminică intră în vigoare noul Mers al Trenurilor şi se scumpesc biletele. Autoritățile promit mai multe garnituri, rute sezoniere suplimentare și reluarea legăturilor directe intre Budapesta și București.

autor
Stirileprotv

Tot pe calea ferată, ar urma să vedem trenuri electrice noi care ne vor purta, pe distanțe lungi. De duminică vor circula în jur de 1.150 de trenuri pe zi.

Dintre acestea, 52 sunt pe rute internaționale, 20 sunt Intercity şi vor asigura legătura între orașele mari, 112 sunt Interregio şi vor traversa mai multe județe. În program, sunt incluse și 950 de trenuri locale, cu opriri în majoritatea stațiilor.

Autoritățile promit și mai multe trenuri electrice noi, care vor circula cu cel mult 160 de km pe oră, acolo unde calea ferată a fost modernizată.

Tânără: Avem de la București la Blaj - 7 ore, destul de mult - poate un tren mai rapid, cu condiții mai bune. Și timpul, mult timp pe tren.

Citește și
locomotiva
Un tren cu 30 de pasageri și-a avariat locomotiva după ce a lovit osii metalice puse de doi adolecenți pe șine

Cât despre traficul internațional, noul mers reia legăturile directe între Budapesta și București, dar și spre Viena, cu oprire în Gara Westbahnhof.

Pentru sezonul estival de iarnă vor fi introduse patru trenuri pe ruta București Nord - București Progresu - Giurgiu - Ruse și retur, iar în program ar urma să apară și trenurile anulate la începutul anului.

Ștefan Roșanu, consultant transporturi feroviare: Vor fi trenuri noi la intervalele care nu existau, vor fi mici ajustări ale orelor, în sensul în care administratorul de infrastructură a analizat toate cererile de introducere trenuri, se face o planificare a modului în care trenurile se deplasează pe calea ferată și apare nevoia mutării cu câteva minute mai devreme sau mai târziu.

Călătoria cu trenul se modernizează și se transformă în mai toată lumea. Noi am rămas în urmă și la acest capitol.

Mihai Crăciun, specialist transporturi feroviare: „De exemplu, am fi preferat să vedem o circulație cadențată pe București-Brașov cu circulație din jumătate în jumătate de oră, nu cu trenuri oarecare, ci cu trenuri speciale - anunțate ca București - Brașov din jumătate în jumătate de oră. Asta ar încuraja oamenii să renunțe la maşină și să nu mai stea în cozi pe Valea Prahovei”.

Până atunci, pregăți-vă să plătiți cu 10 la sută mai mult pentru fiecare călătorie.

Corespondent PROTV: Așa cum arată în acest moment datele pe care le au autoritățile - spre Brașov, una dintre cele mai populare destinații de weekend, un bilet InterRegio la clasa a II-a crește de la 68 de lei la 75 lei, iar cel la clasa I ajunge la 108 lei. Pe ruta București–Constanța, acelaşi bilet la clasa a II-a va fi 93 de lei și ajunge la 134 de lei la clasa întâi. Iar dacă aveți în plan o călătorie mai lungă - până la Iaşi, de exemplu, aproape 400 de kilometri, trebuie să plătiți în jur de 140 de lei”.

Noile tarife ar urma să fie stabilite prin ordin de ministru și vor intra în vigoare din 14 decembrie.

Sursa: Pro TV

Etichete: brasov, bilete de tren, mersul trenurilor, calatorie,

Dată publicare: 09-12-2025 20:20

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului. Cum a motivat
Stiri actuale
Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului. Cum a motivat

Un bărbat a fost reţinut de poliţişti după ce în timp ce se afla într-un tren şi-ar fi demontat brăţara electronică de monitorizare, pe care o purta în urma emiterii unui ordin de protecţie, şi ar fi aruncat-o pe geamul ferestrei din compartiment.

Un tren cu 30 de pasageri și-a avariat locomotiva după ce a lovit osii metalice puse de doi adolecenți pe șine
Stiri actuale
Un tren cu 30 de pasageri și-a avariat locomotiva după ce a lovit osii metalice puse de doi adolecenți pe șine

Gest iresponsabil făcut de doi adolescenţi din judeţul Caraş-Severin. Băieții au așezat pe şine obiecte mari de fier, pe care un tren de călători le-a lovit. Iniţial cei doi au fost reţinuţi, iar acum sunt anchetaţi în libertate.

Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane
Stiri actuale
Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane

Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin în urma incidentului de siguraţă feroviară de sâmbătă seară, fiind suspectaţi că au pus osii pe linia ferată, în calea trenului Bucureşti – Timişoara în care se aflau 30 de pasageri.

Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat
Stiri actuale
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat

Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA. Oficialii nu exclud un posibil sabotaj.

Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe
Stiri actuale
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Decembrie 2025

57:41

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28