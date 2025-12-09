Noul mers al trenurilor intră în vigoare, cu scumpiri. Cât va costa un bilet București-Brașov, la clasa a doua

De duminică intră în vigoare noul Mers al Trenurilor şi se scumpesc biletele. Autoritățile promit mai multe garnituri, rute sezoniere suplimentare și reluarea legăturilor directe intre Budapesta și București.

Tot pe calea ferată, ar urma să vedem trenuri electrice noi care ne vor purta, pe distanțe lungi. De duminică vor circula în jur de 1.150 de trenuri pe zi.

Dintre acestea, 52 sunt pe rute internaționale, 20 sunt Intercity şi vor asigura legătura între orașele mari, 112 sunt Interregio şi vor traversa mai multe județe. În program, sunt incluse și 950 de trenuri locale, cu opriri în majoritatea stațiilor.

Autoritățile promit și mai multe trenuri electrice noi, care vor circula cu cel mult 160 de km pe oră, acolo unde calea ferată a fost modernizată.

Tânără: „Avem de la București la Blaj - 7 ore, destul de mult - poate un tren mai rapid, cu condiții mai bune. Și timpul, mult timp pe tren.”

Cât despre traficul internațional, noul mers reia legăturile directe între Budapesta și București, dar și spre Viena, cu oprire în Gara Westbahnhof.

Pentru sezonul estival de iarnă vor fi introduse patru trenuri pe ruta București Nord - București Progresu - Giurgiu - Ruse și retur, iar în program ar urma să apară și trenurile anulate la începutul anului.

Ștefan Roșanu, consultant transporturi feroviare: „Vor fi trenuri noi la intervalele care nu existau, vor fi mici ajustări ale orelor, în sensul în care administratorul de infrastructură a analizat toate cererile de introducere trenuri, se face o planificare a modului în care trenurile se deplasează pe calea ferată și apare nevoia mutării cu câteva minute mai devreme sau mai târziu.”

Călătoria cu trenul se modernizează și se transformă în mai toată lumea. Noi am rămas în urmă și la acest capitol.

Mihai Crăciun, specialist transporturi feroviare: „De exemplu, am fi preferat să vedem o circulație cadențată pe București-Brașov cu circulație din jumătate în jumătate de oră, nu cu trenuri oarecare, ci cu trenuri speciale - anunțate ca București - Brașov din jumătate în jumătate de oră. Asta ar încuraja oamenii să renunțe la maşină și să nu mai stea în cozi pe Valea Prahovei”.

Până atunci, pregăți-vă să plătiți cu 10 la sută mai mult pentru fiecare călătorie.

Corespondent PROTV: „Așa cum arată în acest moment datele pe care le au autoritățile - spre Brașov, una dintre cele mai populare destinații de weekend, un bilet InterRegio la clasa a II-a crește de la 68 de lei la 75 lei, iar cel la clasa I ajunge la 108 lei. Pe ruta București–Constanța, acelaşi bilet la clasa a II-a va fi 93 de lei și ajunge la 134 de lei la clasa întâi. Iar dacă aveți în plan o călătorie mai lungă - până la Iaşi, de exemplu, aproape 400 de kilometri, trebuie să plătiți în jur de 140 de lei”.

Noile tarife ar urma să fie stabilite prin ordin de ministru și vor intra în vigoare din 14 decembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













